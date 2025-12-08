Már az év legelején számíthatnak a pluszpénzre a családok - itt vannak a részletek

Jövő év elején kaphatják a családok kézhez a Csecsemőgondozási díjat (CSED) és a Gyermekgondozási díjat (GYED). A hivatalos ütemezés alapján a decemberi hónapra járó ellátásokat 2026. január 6-án várhatóan már jóváírják a bankszámlákon. Az év eleji munkaszüneti napok és a kincstári feldolgozás miatt januárban hagyományosan később indul a kifizetési ciklus, emiatt tolódik a CSED és GYED átutalása a hónap első hetére - derül ki a Magyar Államkincstár tájékoztatásából.

Jövő január elején érkezik a CSED és a GYED. / Fotó: Unsplash

Valaki már korábban megkaphatja a CSED-et és a GYED-et

Akik nem bankszámlára kérik az ellátást, hanem postai úton kapják kézhez, néhány napos csúszásra számíthatnak. Ők várhatóan január 8–10. között kaphatják meg a juttatást a postástól.

Előfordulhat azonban, hogy az ellátást nem közvetlenül az államkincstár, hanem a munkáltató vagy a társadalombiztosítás fizeti ki. Ilyenkor a jogszabály szerint a pénznek legkésőbb a hónap 5. napjáig meg kell érkeznie, így egyesek akár már január 5-én is hozzájuthatnak az ellátáshoz.

Lesz-e decemberi előrehozott kifizetés?

Az előző években több esetben már decemberben előre kifizették a januárra járó ellátásokat, ám a 2025 decemberére vonatkozó információk egyelőre nem ismertek. Az ismertetett menetrend kizárólag a CSED és GYED januári kifizetésére vonatkozik; a családi pótlék, a GYES és más ellátások külön ütemezés szerint érkeznek - mutatott rá cikkében a Hitelforum.hu.

Búcsút inthetnénk a GYED-nek?

Bár Magyar Péter tagadja, ám a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag szerint megszűntetnék a Gyermekgondozási díjat is. Az ellátást 1985-ben vezették be a szülést követően gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak, hogy kieső fizetésük egy részét pótolják. Az édesanyák eleinte a gyermek egy éves koráig, a szülést megelőző munkaviszonyuk időtartama alapján bérük 65-75 százalékát kapták meg az államtól ily módon. A GYED-et 1987-től a gyermekek két éves koráig vehették igénybe az édesanyák.

A kismamáknak szóló ellátást a Horn Gyula vezette balliberális kormányzat