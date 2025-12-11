Hurrikánként söpör végig a válság Németországon: csak az autóiparban 50 000 munkahely szűnt meg

Egy 130 éves múltra visszatekintő vállalat, amely átélt két világháborút, a hidegháborút és az 1970-es évek olajválságát, de sajnos nem tudta leküzdeni a német autóipart jelenleg sújtó válságot, a Werkzeugbau Laichingen is lehúzta a rólót Németországban. Nem ez az első nagy múltra visszatekintő ipari cég, amely az elmúlt időszakban csődöt jelent.

Szó szerint csőd lett Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárjának kormányzásának eredménye.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

A cég fémmegmunkáló gépek gyártására szakosodott az autóipar számára, és 100 alkalmazottja volt - világított rá az egyik nagy görög napilap. A DIHK Kereskedelmi és Iparkamara szerint a történelmi Laichingenben található vállalattal történteket legalább 22 000 kis-, közép- és nagyvállalat tapasztalta meg Németország-szerte 2025-ben, és több mint 280 000 ember veszítette el a munkáját. A gazdasági és ipari válság mindenhol, regionális megkülönböztetés nélkül – keleten, nyugaton, északon és délen – könyörtelenül sújtja a Szövetségi Köztársaságot. A dominóhatás az autóipart, a gépipart és az acélipart is sújtotta.

A napokban számoltunk be arról is, hogy a bockenemi székhelyű Meteor GmbH céget is utolérte a Németországban magasra szökő csődhullám. Az autóiparban világszerte ismert társaság egyik telephelyének bedőlése 350 ember megélhetését veszélyeztetni.

A német Creditreform hitelminősítő intézet elemzése szerint a német baloldali kormány válságba sodorta a gazdaságot: elsősorban a magas energiaárak miatt, főként a kis- és középvállalkozások körében nőtt a bedőlések száma. De a stagnáló gazdaság és az ipari cégek versenyképességének romlása miatt 2014 óta a legmagasabb szintet érte el a vállalati csődök száma - derült ki a Bild cikkéből.

A csődök négyötöde legfeljebb tíz alkalmazottat foglalkoztató vállalatokat érint. De még a nagy szereplők is összeomlanak: 2025-ben 140 nagyobb vállalat jelentett fizetésképtelenséget – köztük több kórházüzemeltető is.

Több csőd több munkahely elvesztését is jelenti. Becslések szerint körülbelül 285 ezer munkahely van veszélyben, vagy már megszűnt. A kár 57 milliárd eurót tesz ki; tavaly ez az összeg 59,1 milliárd euró volt.