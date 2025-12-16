Súlyos botrány az egyik ismert csomagszállító körül – forrnak az indulatok

Minden év decemberében kritikus időszakká válik a csomagszállítás, ám idén az ünnepi csúcs különösen súlyos problémákat hozott felszínre az egyik legismertebb csomagszállító cégnél. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, egyes szolgáltatók közleményt adnak ki, meddig tudják garantálni a csomagok kiszállítását az ünnepi időszak előtt. A károsultak már Facebook csoportban osztják meg keserű tapasztalataikat.

A csomagszállító cégek nehezen birkóznak az évvégi dömpinggel/Fotó: Kampus Production / Pexels

A karácsony előtti hetekben online vásárlók tömegei szembesültek azzal, hogy a csomagjaik nem érkeznek meg időben, nem tudják követni, merre jár és egyáltalán nem kapnak információt azok hollétéről. A helyzet gyorsan országos felháborodássá nőtte ki magát – számolt be róla többek között a Magyar Nemzet is.

Szervezkednek a panaszosok

A Magyar Nemzet körülnézett a DPD károsultak Facebook csoportjában, hogy mire panaszkodnak az emberek, az derült ki, hogy sokan vannak, akik akár november vége, december eleje óta a várják a csomagokat, és semmi hír arról, hol tart a kézbesítés. Van, aki azt állítja, látta, hogy a futár lassított a házánál a furgonnal de nem csengetett be, hanem elhajtott.

Sok csomag napokra vagy akár hetekre eltűnt a nyomkövető rendszerben, miközben a kézbesítés állapota nem frissült. Előfordult, hogy a címzettek értesítést kaptak az átvételről, ám a csomag valójában nem volt elérhető sem futárnál, sem csomagautomatában.

Többen számoltak be hibás vagy lefagyott automatákról, amelyek nem engedték ki a küldeményeket, miközben az átvételi határidő tovább ketyegett. Egy nő ezt írta: december 9-én kapott e-mailt, hogy kihelyezték a csomagautomatába a csomagját. Rá három órára újabb üzenetet kapott, hogy telítettség miatt 10-én helyezik el. December 11-én ránézett az applikációra, a nyomkövetésnél azt látta, hogy átvétel megtagadva címszóval visszaküldték. 11-én a depóba került a csomag, a cég a telefont nem veszi fel, illetve folyamatosan foglalt - számolt be a kálváriájáról.

A csomagszállító elérhetetlen szinte

A helyzetet tovább súlyosbította az ügyfélszolgálat működése. A hosszas várakozásuk, az elégtelen válaszok, az elutasító emailek kiborították az embereket. Sokak számára különösen fájdalmas volt mindez, hiszen karácsonyi ajándékokról, személyes meglepetésekről vagy sürgős küldeményekről volt szó. A DPD a kialakult helyzetet elsősorban a karácsony előtti rendkívüli forgalomnövekedéssel magyarázta.

Az online vásárlások száma évről évre emelkedik,

az automatás átvétel pedig egyre népszerűbb,

ami jelentős terhelést ró a logisztikai hálózatra.

Szakértők szerint azonban önmagában a megnövekedett forgalom nem magyarázza a rendszerszintű hibákat és a kommunikáció teljes hiányát.

