Családi ház áráért cserélt gazdát Magyarország egyik leghíresebb víztornya

A dunaújvárosi Építők útja egyik legismertebb épülete új fejezethez érkezett: gazdára talált a korábbi víztoronyból kialakított irodaház. A több részletben meghirdetett ingatlan nettó 122,76 millió forintos áron kelt el az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül – számolt be a DUOL. A dunaújvárosi Régi víztoronyként ismert irodaépület Dunaújváros, Építők útja 7. alatt található, három külön helyrajzi számon, irodai és irattári funkcióval.

Víztorony: eladták Magyarország egyik leghíresebb ilyen épületét / Fotó: Duol.hu

Érdemes az előzményeket felidézni, Az 1950-es évek ipari fellendülésének jelképét eredetileg vízellátási célokra emelték, tetejéről pedig a Duna és a gyárak látványa tárult a szem elé.

A kör alaprajzú, 25 méteres víztorony ma már irodai és irattári funkciókat lát el, és három teljesen közművesített ingatlanegységből áll. Az összesen 436 négyzetméter hasznos alapterületű épületet együtt értékesítették egy nyilvános pályázaton.

A minimálár megegyezett a nyertes ajánlattal: nettó 122 760 000 forint, amely így a végső vételár lett.

A becsült forgalmi értéket 136 400 000 forint összegben állapították meg, ami az irányárakhoz képest kedvező vételi lehetőséget jelentett a nyertes számára.

A három tétel – két iroda és egy irattár – teljesen közművesített, 1/1 tulajdoni hányadot képez, ám jelzálogjogok és végrehajtási terhek is szerepelnek rajtuk, amelyeket a vevő a jelenlegi állapot ismeretében vesz át. A felszámoló a szerződéskötést követően tíz napon belül adja birtokba az ingatlant, a vételár kiegyenlítését követően.

A megyei oldal szerint kevés olyan épület van, amely ennyire összeforrt az egykori Pentele történetével, mint ez. Az 1951-ben épült dunaújvárosi víztorony nemcsak technikai bravúr volt, hanem szimbólum is: évtizedeken át vörös csillag díszelgett a tetején, ma pedig ipari műemlékként állja az idő próbáját. A víztorony nem egyszerű építmény, hanem egy darab történelem