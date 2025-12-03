Hatalmas elismerés: Magyarországon található Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája

Debrecen kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott: az European Best Destinations hivatalos értesítése szerint a város Európa TOP 5 karácsonyi vására közé került.

A debreceni advent jégpályája idén elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája díjat

Fotó: Debreceni Advent/Facebook

Debrecen a kontinens kiemelkedő ünnepi úti céljai közé került

A rangos szakmai zsűri és az utazóközönség döntése alapján Debrecen nem csupán bemutatkozott a versenyben, hanem rögtön a kontinens legkiemelkedőbb ünnepi úti céljai közé emelkedett – tájékoztatott a helyi Főnix Rendezvényszervező Kft. sajtószolgálata.

A zsűri értékelése alapján a város azzal is belépett Európa ünnepi élvonalába, hogy

a debreceni advent jégpályája elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 díjat.

A verseny hivatalos trófeája hamarosan megérkezik Belgiumból, Debrecen pedig továbbra is azon dolgozik, hogy minden évben még színesebb, még különlegesebb és még szerethetőbb ünnepi élményt nyújtson mindenkinek, aki ellátogat a városba – írták a szervezők.

Tavaly a Városligeti Műjégpálya részesült jelentős nemzetközi elismerésben, ugyanis Európa egyik legnagyobb szabadtéri jégpályáját, történelmi és kulturális jelentőségének, valamint lenyűgöző elhelyezkedésének köszönhetően a kontinens második legnépszerűbb korcsolyázóhelyszínének választották.

A DFDS kompüzemeltető társaság, a legkiemelkedőbb európai korcsolyázási helyszínek között Budapest gyöngyszemét, a Városligeti Műjégpályát választotta a második legkedveltebbnek.

A pálya 1870-ben nyitotta meg kapuit, így a kontinens egyik legrégebbi műjégpályája. Évről évre több ezren keresik fel, és nem csak a helyi lakosok, hanem a turisták körében is népszerű.