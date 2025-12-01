Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

munkanap

Decemberben sem áll meg élet: mutatjuk, hogy kiknek és melyik napokon kell majd dolgoznia

10 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei naptári év vége kivételesen hosszú, ötnapos pihenőidőszakot tartogat a munkavállalók többsége számára, sokan már azt most eltervezték, hogy fogják eltölteni ezt az időt. Az élet teljesen mégsem állhat le, egyes szolgáltatások fenntartása azonban karácsonykor elengedhetetlen, így számos ágazatban a munka nem szünetelhet. A jogalkotó szerencsére szigorú garanciákkal és kiemelt bérezéssel védi azokat, akik decemberben, az ünnepek alatt is szolgálatot teljesítenek majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkanapmunkaszüneti napmédia

A 2025-ös esztendő vége a naptári elrendezésnek köszönhetően kedvezően alakul a pihenni vágyó családok számára. A december 24-i, szerdai napot a munkavállalók előre, december 13-án, szombaton dolgozzák le. Ez a munkanap-áthelyezés teremti meg a lehetőséget az összefüggő pihenésre. Szenteste napjától kezdődően egészen a hétvégéig, öt napon át tart majd az ünnepi időszak a többségnek. December 25-e és 26-a törvényileg garantált munkaszüneti nap, ez alapesetben tiltja a foglalkoztatást. A társadalom alapvető szükségleteinek kielégítése azonban nem tűr halasztást, így kivételek mindig akadnak.

Decemberben is lesznek napok, amiket nem tölthetünk a családunk társaságában. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Decemberben is lesznek napok, amiket nem tölthetünk a családunk társaságában.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Decemberben is megvéd a Munka Törvénykönyve

A Munka törvénykönyve pontosan meghatározza azokat a területeket, ahol az élet az ünnepek alatt sem állhat meg. Ide tartoznak a megszakítás nélkül üzemelő szolgáltatások, a közérdekű tevékenységek, valamint az idényjellegű munkák. 

Az egészségügyi dolgozók, a közműszolgáltatók munkatársai, a tömegközlekedésben résztvevők, a rendvédelmi szervek tagjai, de a szállodaiparban vagy a vendéglátásban dolgozók számára is munkanapot jelenthet a karácsony. A benzinkutak és a média munkatársainak jelenléte szintén elengedhetetlen ezekben a napokban.

A munkáltatók mozgástere nem korlátlan, nem rendelhetnek el önkényesen rendkívüli munkavégzést. A jogszabályok kiemelt védelmet biztosítanak a családoknak. A három év alatti gyermeket nevelő munkavállalók esetében a rendkívüli munka elrendelése tilos. Hasonló védelem illeti meg a gyermeküket egyedül nevelő szülőket is a gyermek négyéves koráig. Ők kizárólag a saját, kifejezett beleegyezésükkel oszthatók be ilyenkor, túlórára pedig az ő esetükben egyáltalán nincs lehetőség.

Az ünnepnapokon végzett munkaért a törvényalkotó anyagi kompenzációt ír elő. A szabályozás értelmében a munkaszüneti napon végzett tevékenységért az alapbéren felül százszázalékos bérpótlék illeti meg a dolgozót. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a karácsonyi műszakban töltött órákért dupla fizetés jár. Ez az előírás érvényes a rendes munkaidőben végzett feladatokra és az elrendelt túlórára egyaránt. A jogszabályok így  igyekeznek biztosítani az egyensúlyt a közösség érdeke és a munkavállalók méltányos ellentételezése között.

Naptár: 

december 13. szombat ledolgozandó 

december 24. szerda munkanap ( szentestét dolgozzuk le)

december 25-26. csütörtök-péntek munkaszüneti nap

december 31. szerda munkanap 

január 2. péntek pihenőnap

A kiemelt kép forrása: Unspalsh és MTI/Hegedüs Róbert

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!