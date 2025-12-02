Nagy boltzár lesz hamarosan: újabb 90 üzlet nem fog kinyitni

A Deichmann két évvel ezelőtt az elsők között volt, aki úgy döntött, hogy munkavállalóit helyezi előtérbe december 24-én. A cipőkereskedelmi vállalat az értékeivel összhangban pedig idén is – immár harmadik éve – a családdal töltött idő mellett érvelve amellett döntött, hogy szenteste napján zárva maradnak magyarországi üzletei. A vállalat hazai üzleteinek száma jelenleg mintegy 90.

Egyre több nagy boltlánc jelenti be idei december 24-i nyitvatartási rendjét, most a Deichmann közölte, hogy boltjaik zárva maradnak szenteste napján (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Közölte döntésének hátterét a Deichmann

A döntésnek köszönhetően több mint ezer család töltheti szerettei körében, karácsonyi készülődéssel vagy pihenéssel a szenteste napját - írták. „Úgy gondoljuk, hogy nemcsak a karácsonyt, hanem a szenteste napját is mindenkinek a szeretteivel kellene töltenie közös emlékeket gyűjtve, ezért idén sem nyitjuk ki üzleteinket” – mondta Tóth Péter, a vállalat ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a kezdeményezésüket a december 24-i zárva tartással kapcsolatban a dolgozók örömmel fogadták.

Az üzletlánc december 23-ig a megszokott nyitvatartási rendben várja vásárlóit.

December 24-26. között pedig a Deichmann online shopban lehet majd zavartalanul vásárolni.

Így alakul eddig a nagy boltláncok karácsonyi nyitvatartása

A karácsonyi ünnep közeledtével egyre több, a magyar kiskereskedelmi szegmensben jelentős boltlánc teszi közzé döntését arra vonatkozóan, hogyan alakul üzleteik nyitvatartása december 24-én.

Miként az Origo megírta, a Lidl már hetekkel ezelőtt meghozta döntését: december 24-én országosan zárva maradnak üzleteik. A tájékoztatás szerint a döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék.

Az Aldi viszont épp ezzel ellentétes tartalmú döntést hozott: szinte „rárepülve” a versenytárs által szabadon hagyott idősávra bejelentették, hogy idén december 24-én délig tart nyitva minden Aldi az országban.

Hasonló tartalmú döntést közölt a Penny Market is: december 24-én déli 12 óráig nyitva tartják üzleteiket, miközben jelzik, úgy gondolják, ez a rövidebb nyitvatartás munkavállalóikat is segíti az ünnepi készülődésben, hogy családjaikkal meghitten várhassák a szentestét és a karácsonyt.