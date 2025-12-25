Csodaszép karácsonyfák állnak a magyar családok otthonában – de honnan érkeztek azokra a díszek?

A karácsonyi dekorációk globális üzletágat jelentnek, amelynek ellátási láncai jóval az ünnepi szezon kezdete előtt mozgásba lendülnek és kontinenseken ívelnek át. A díszek, fényfüzérek, műfenyők és ünnepi installációk túlnyomó többségét hónapokkal karácsony előtt legyártják és kiszállítják a világ különböző pontjaira, s ez nem volt másként idén sem. A Voroni elemzéséből a Visual Capitalist készített összesítést, melyből az ENSZ 2024-es Comtrade adatai alapján kiderül (a szervezet globális kereskedelmi adatplatformja), hogy mely országok a karácsonyi dekorációk legnagyobb exportőrei a világon.

Kína a karácsonyi dekorációk legnagyobb globális exportálója (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A karácsonyi dekorációk fő szállítója: Kína

Kína messze a világ legnagyobb karácsonyi dekoráció-exportőre. 2024-ben

összesen 5,97 milliárd dollár (több mint 2 ezer milliárd forint) értékben szállított ünnepi termékeket a nemzetközi piacokra.

Ez az összeg több mint húszszorosa a második helyezett Hollandia exportteljesítményének a karácsonyi dekorációk piacán.

Kína dominanciája a hatalmas gyártókapacitásnak, a költséghatékonyságnak és a globális kiskereskedelmi ellátási láncokba való mély beágyazottságnak köszönhető. Számos országban a karácsonyi dekorációk szinte egyet jelentenek a kínai gyártású termékekkel. A hatalmas ázsiai országban szinte egész városok specializálódtak egy-egy termékcsoport kínálatának előállítására, így a karácsonyi dekorációk piacán a meghatározó gyártó helyszín Jivu városa. A Sanghajtól mintegy 300 km-re fekvő településen több száz üzem kizárólag karácsonyi dekorációk előállításával foglalkozik.

Európai országok uralják a top 10-es listát

A karácsonyi dekorációk exportteljesítménye alapján a második helyen Hollandia áll, amely mintegy 249 millió dollár értékben exportált karácsonyi dekorációkat. Bár ez az összeg eltörpül Kína teljesítménye mellett, az ország fontos logisztikai és újraelosztó központként működik Európában.

A harmadik és negyedik hely viszont szintén Ázsiáé: India 117 millió dollár, Kambodzsa 103 millió dollár értékben exportált karácsonyi dekorációkat tavaly.

Az ötödik helytől újra európai országokat látni a listán, Lengyelország 92 millió dolláros exportteljesítménnyel foglalja el ezt a pozíciót.

Németország (77 millió dollár) és Franciaország (30 millió dollár) szintén szerepelnek a vezető exportőrök között. Ezek az országok gyakran magasabb minőségű vagy szűkebb piaci szegmensre szabott termékekre specializálódnak, például prémium díszekre, világítástechnikai megoldásokra és hagyományos formavilágú dekorációkra, amelyek az európai és észak-amerikai vásárlók körében népszerűek.