Újabb ütemmel folytatódhat az elmúlt 100 év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Déli Körvasút korszerűsítése Budapest és az országos vasúthálózat egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása. A projekt egy újabb, jelentős állomáshoz érkezett: kiírták ugyanis a Déli körvasút pesti szakaszának kivitelezéséről szóló közbeszerzést. A szóban forgó ütem egyebek mellett Ferencváros vasútállomás modernizálását, a Népligeti megálló kialakítását, és új hidak, aluljárók építését is tartalmazza.
A Déli Körvasút projekt célja, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli. Budapest elmúlt 100 évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása, egy komplex, 21. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig.

Déli Körvasút: Újabb ütemmel folytatódik az elmúlt 100 év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése
Déli Körvasút: Újabb ütemmel folytatódik az elmúlt 100 év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése. Fotó: magyarepitok.hu

Déli Körvasút: Újabb ütemmel folytatódik az elmúlt 100 év legnagyobb fővárosi vasútfejlesztése

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a Déli Körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását – számolt be róla a Magyar Építők.

image

Február közepén dönthetnek a kivitelezőről

A napokban megjelent hirdetmény, a projekt III. ütemét, a pesti oldalon lévő fejlesztéseket tartalmazza. A nyertes ajánlattevőnek 44 hónap áll rendelkezésére, hogy az alábbi feladatokat elvégezze:

  • az 1-es számú vasútvonalon, Ferencváros állomás területén, 3,9 km hosszban vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése,az állomás átépítése,
  • vágánybontás 11,8 km-es szakaszon,
  • vágányépítés a szükséges földmunkákkal együtt 13,2 km hosszan,
  • 66 csoport kitérő bontása és 93 csoport kitérő építése,
  • Népliget új megállóhely kivitelezése,
  • felsővezetéki rendszer kiépítése 51,4 km hosszban,
  • váltófűtés és a biztosítórendszer telepítése,
  • Üllői úti meglévő vasúti hidak átépítése és gyalogosaluljárók építése (több helyszínen),
  • Ferencváros területén 73,6 méter szabad nyílású vasúti híd építése,
  • Gubacsi út feletti új, 46,6 méter szabad nyílású vasúti híd kivitelezése.

Az ajánlatok bontási időpontját 2026. február 16-ára tűzték ki.

A Déli Körvasút fejlesztési projekt uniós támogatással és hazai források bevonásával valósul meg, és hosszú távon a fenntartható közlekedést és a fővárosi életminőség javítását szolgálja. A beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül, a modern, alacsonyabb zajkibocsátású infrastruktúra pedig hozzájárul a környék lakóinak nyugodtabb életkörülményeihez.

 

