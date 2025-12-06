Nagyot változott a világ: meghökkentő, milyen pozícióra keres embert a Disney

Meredeken emelkednek az áramárak az Egyesült Államokban, aminek egyik fő oka – erről a kérdéskörről az Origón is több alkalommal írtunk – a mesterséges intelligencia térnyerése, a nagy teljesítményű számítástechnikai adatközpontok számának növekedése, valamint a tisztaenergia-infrastruktúrák gyártásának felfutása. Ezek önmagukban mind nagyon energiaigényes iparágak – különösen, ha az energiaszolgáltató vállalatok fejlesztéseit „fantomlétesítmények” energiaigénye nehezíti. Csakhogy a technológiai vállalatok mellett más nagyvállalatoknak is szükségük van energiára, a növekvő árak miatt viszont jelentősen növekednek költségeik. Ez a Disney mellett sok céget arra késztet, hogy közvetlenül bekapcsolódjon az energiakereskedelembe.

Nem csak a technológiai vállalatok számára fontos az energia: a Disney saját energiakereskedőt alkalmazna (illusztráció)

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Új fegyvert élesítenek a nagyvállalatok, neve: saját energiakereskedelem

Az amerikai lakossági villamosenergia-árak 2021 óta közel 40 százalékkal nőttek, a drágulás pedig azokban az államokban volt a legnagyobb mértékű, ahol a legtöbb adatközpont működik. Virginiában – ahol 666 adatközpont található, ez a legtöbb az országban egy államra vetítve – az árak 2024-hez képest 13 százalékkal ugrottak meg, ami a második legnagyobb arány Illinois után. Utóbbi államban, ahol 244 adatközpont üzemel, 15,8 százalékos volt a növekedés.

A főként nagy technológiai vállalatok által telepített adatközpontok kormányzati prioritása is igen előkelő, ugyanakkor épp ezért lényeges, hogy mind a lakossági fogyasztók, mind az adatközpontokat telepítő vállalatok tudjanak mint kezdeni a kialakult helyzettel.

Különös álláshirdetést adott fel a Disney

Az első vonalban ott vannak a technológiai óriások, melyek most új eszközhöz nyúlnak, hogy kordában tartsák energiaköltségeiket. Ez az önnálló energiakereskedelem eszköze. A techcégeket pedig szorosan követik a más iparágban működő, de ott meghatározó óriások.

Egy nemrég megjelent felhívás szerint a Walt Disney most teljes munkaidős energiakereskedőt keres floridai központjába, az Orlando közelében található Walt Disney Worldhöz, hogy a kereskedő a lehető legjobb kondíciók szerint vásároljon energiát a létesítmény számára.

A kereskedő feladata lesz a kedvező árakon vásárolt energia biztosítása napi és órás áramvásárlásokkal.