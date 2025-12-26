A Tisza Párt jövedékiadó-emelése a cigicsempészek karjaiba lökné a dohányfogyasztók jelentős részét

Hírlevél
Jelentősen növelné a dohánytermékek árát, ha életbe lépne a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag. A dohánytermékekre már ma is magas a jövedéki teher rakódik, így egy újabb áfaemelés 10–30 százalékos fogyasztóiár-növekedést is eredményezne, akár 4500 forintra emelve egy doboz cigaretta árát. Ez az a határ, amit a fogyasztók nemzetközi tapasztalatok alapján már nem tolerálnának, és sokan inkább a feketepiacon szereznék be a füstölnivalót. Cikksorozatunk mai részében a Tisza Párt által tervezett jövedékiadó-emelés hatásait vesszük sorra.
A kiszivárgott program szerint a Tisza a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. A dohányzás kereslete ugyan valamivel árrugalmasabb, mint az alkoholé vagy az üzemanyagoké, mégsem tűnne el pusztán azért, mert drágább lesz, sokkal inkább más irányba vándorolna, azaz elsősorban a feketepiac felé venné az irányt. Nemzetközi példák ugyanis azt mutatják: ahol a legalizált cigaretta ára elszakad a jövedelmi realitásoktól, ott a szürke- és feketekereskedelem aránya néhány év alatt akár meg is duplázódhat.

A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből a cigarettacsempészek profitálnának a leginkább / Fotó: Usnplash
A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből a cigarettacsempészek profitálnának a leginkább / Fotó: Usnplash

Csak a csempészek hasznát növelné a Tisza a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével

Hazánkban a dohányáruk feketepiaca az elmúlt években egyszer már látványosan megugrott, amikor a jövedéki teher nőtt és az ukrán-belarusz határvidéken olcsóbb dohányhoz lehetett hozzájutni. Azóta több hatósági rajtaütés, NAV-akció és határellenőrzés-szigorítás csökkentette az illegális adás-vételt, ám a rendszer továbbra is érzékeny maradt. Ahol a legális ár 200–400 forinttal nő, ott megint kinyílhat az olló. A cigaretta nem olyan termék, amit a fogyasztó könnyen elhagy, inkább új forrást keres, főleg egy dobozonkénti 4500 forintos árszintnél.

A feketepiac növekedése egyúttal paradox helyzetet is teremt, ugyanis míg a kormányzat az adóemeléstől több bevételt remél, egy tartós elszivárgás miatt épp az ellenkező hatás következhet be. Magyarul egy bizonyos árszint felett a dohány adóbevétele

  • nem nő, 
  • hanem csökken.

Ugyanakkor az adóbevétel-kiesés nemcsak fiskális kérdés, hiszen a feketepiaci cigaretta minőségellenőrzés nélkül, sokszor ismeretlen összetétellel kerül a piacra, így az egyébként is egészségtelen füstölnivaló további egészségügyi kockázatokat is rejthet.

 

