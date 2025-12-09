Visszafelé sülne el a Tisza jövedéki adóemelése ‒ Sokan a feketepiac felé fordulnának

Hírlevél
Jelentősen, akár 30 százalékkal is, drágulna a dohánytermékek ára, ha a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint megemelnék a jövedéki adót. Az adóemelés következtében ráadásul a dohánytermékek feketepiaca is újra virágzásnak indulna.
Tisza-adódohánytermékekjövedéki adóemelés

Ha életbe lépne a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, akkor a dohánytermékek is jelentősen drágulnának. A dohánytermékekre már ma is magas a jövedéki teher, így egy újabb áfaemelés 10–30 százalékos fogyasztóiár-növekedést is eredményezhet. Ez az a sáv, ahol nemzetközi tapasztalatok alapján már jól mérhetően átrendeződik a piac ‒ írta meg a Világgazdaság.

dohánytermék, Balatonfüred decembertől megtiltja a közterületi dohányzást – aki mégis rágyújt egy cigarettára, akár 30 ezer forintos bírságra is számíthat.
A kiszivárgott program szerint a Tisza a dohánytermékek áfáját a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra emelné.  / Fotó: Usnplash

A dohánytermékek fogyasztói ritkábban mondanak le káros szokásukról, többnyire új forrás után néznek

A kiszivárgott program szerint a Tisza a dohánytermékek áfáját a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra emelné. A dohányzás kereslete ugyan árrugalmasabb, mint az alkoholé vagy az üzemanyagoké, mégsem tűnik el csak azért, mert drágább lesz – inkább más irányba vándorol. Jellemzően olcsóbb márkák felé, nagy kiszerelésre, sodródohányra, vagy a legkritikusabb esetben a fekete forrásokhoz. 

Nemzetközi példák mutatják: ahol a legalizált cigaretta ára elszakad a jövedelmi realitásoktól, ott a szürke- és feketekereskedelem aránya néhány év alatt akár duplázódhat.

Magyarországon az illegális dohányáru jelenléte az elmúlt években egyszer már látványosan megugrott, amikor a jövedéki teher nőtt és az ukrán-belarusz határvidéken olcsóbb dohányhoz lehetett hozzáférni. Azóta több hatósági rajtaütés, NAV-akcó és határszigorítás csökkentette a jelenséget, de a rendszer érzékeny maradt: ahol a legális ár 200–400 forinttal nő, ott megint kinyílhat az olló. A cigaretta nem olyan termék, amit a fogyasztó könnyen elhagy. Inkább új forrást talál.

Nem tudjuk, hogy mi van a csempészcigiben

A feketepiac növekedése ugyanakkor paradox helyzetet teremt: míg a kormányzat az adóemeléssel rövid távon több bevételt remél, egy tartós elszivárgás miatt épp az ellenkező hatás következhet be. Egy bizonyos árszint felett a dohány adóbevétele 

  • nem nő, 
  • hanem csökken 

– a kiesés pedig nem csak fiskális kérdés. A feketepiaci cigaretta minőségellenőrzés nélküli, sokszor ismeretlen összetételű, és a jövedéki elkerülés miatt erodálja a piac tisztaságát.

A teljes cikket a Világgazdaság hasábjain olvashatja.

 

