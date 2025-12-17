Tovább dagad a DPD-botrány: kitört a néplázadás

Az elmúlt napokban panaszok tömege árasztotta el a közösségi oldalakat. Az elveszett küldemények, a működésképtelen automaták és az elérhetetlen futárok miatt egyre dühösebbek az emberek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a DPD-károsultak több tízezres Facebook-csoportot hoztak létre, sőt fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult a magyar csomagküldő szolgálatoknál.

A DPD bár reagált, és ígéretet tett a problémák gyors kezelésére, a jogszabályok szerinti ügyfélkezelés hiányosságai továbbra is feszültséget okoznak (illusztráció)

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat. A fogyasztóvédelmi vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

A kormányhivatal az eddig beérkezett panaszokat is kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket a vásárlók jogainak biztosítása érdekében. A karácsonyi időszakra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében a kormányhivatal kiemelten kezeli ezeket a panaszokat, ennek érdekében létrehozta a csomagpanasz@bfkh.gov.hu e-mail címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik bejelentéseiket.

A DPD Hungary hivatalos közleménye szerint a késések fő oka az év végi kiemelkedően nagy csomagforgalom, amely elsősorban Budapestet és környékét érinti. A szakértők szerint azonban önmagában a megnövekedett forgalom nem magyarázza a rendszerszintű hibákat és a kommunikáció teljes hiányát.

A cég kiemelte: a csomagok nem vesztek el, és minden küldemény nyomon követhető.

A késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik, ami nemcsak a károsultak, hanem a cég számára is komoly kellemetlenséget okoz. A DPD munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hétvégi munkavégzéssel és folyamatos ellenőrzéssel dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A karácsony előtti kézbesítést budapesti címek esetén december 23-ig, vidéki csomagoknál pedig december 19-ig biztosítják az átvételtől számítva – írták a közleményben. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tucatjával kapott fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását.