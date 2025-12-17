Egymilliárd euróból támasztanák fel Drakulát, a régió legnagyobb élményparkjára készülnek a románok

A Bukarest mellett megvalósuló, ősvámpír-témájú mega-üdülőfalu ihletője a Drakula alakja iránti nem lankadó globális érdeklődés. Ha a román fővárostól mintegy 20 km-nyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani. A Dracula Land névre keresztelt resort áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úticéllá formálja, miközben a kor elvárásainak megfelelő színvonalon és technológiával szolgálja ki a mítoszok, titkok és véres múltbeli történetek iránt érdeklődőket.
Gigantikus élményparkot építenek Drakula hírhedt, kitalált alakjára
A projekt mögött Dragoș Dobrescu román ingatlanvállalkozó tűnik fel, a nevéhez fűződő terv a közzétett információk alapján arról is szól, hogy Románia képes legyen egy strukturált, nagyszabású turisztikai élményben hasznosítani leghíresebb, valójában kitalált franchise termékét. A Brassó vonzáskörzetében található törcsvári kastély „Drakula kastélyként” most is sok turistát vonz, de annak műemléki jellege korlátozottan ad lehetőséget attrakciókkal való kiegészítésére. Ezért a projekt gazdái – Dobrescu mellett George Toader ingatlanfejlesztő, valamint Florin Cîțu közgazdász, korábbi román miniszterelnök – úgy gondolják, hogy egy minden tekintetben nagyszabású attrakcióval tudnák meglovagolni a Drakula iránti elapadhatatlan érdeklődést.
A létesítményen belül hat tematikus élménypark kapna helyet, összesen mintegy 40 attrakcióval, melyek a legfejlettebb technológiával valósulnának meg. A park központi látványossága Drakula vára lesz, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállítással és egy mesterséges tóval – valamint egy nagy sebességű kötött pályás utazási megoldással a katakombákon keresztül.
A létesítmény másik kiemelt fejlesztése egy hatalmas, multifunkcionális, arénaszerű építmény lesz, 22 500 ülőhellyel, továbbá
- étkezési,
- vásárlási,
- szórakozási lehetőségekkel.
A létesítményt úgy alakítják ki, hogy az nagyobb rendezvényeknek, fesztiváloknak, koncerteknek, sportversenyeknek is otthont tudjon adni. A fejlesztést szálláshelyek egészítik ki.
A Dracula Land e-sport rendezvények lebonyolítására alkalmas központtal is kiegészül, melyet az ágazat európai vezető képviselőivel közösen fejlesztenek.
Több milliárd euróval lökheti meg Drakula a román GDP-t
A hatalmas, 780 000 m2-en terpeszkedő létesítmény a mostani közlések szerint 2026-tól vagy 2027-től már fogadhat látogatókat. Összehasonlításként: az első Disneyland, az Anaheim-i komplexum megnyitásakor 80 000 m2 volt, napjainkra az időközben felépült további létesítményekkel, hotelekkel együtt területe eléri az 1 000 000 m2-et. (igaz, a párizsi DisneyWorld ennél jóval nagyobb, 22,3 millió m2, azaz minden létesítményével együtt 22,3 km2).
A projekt Facebook-oldalán közzétett látványképek a tervezett fejlesztésekről:
A magántőkéből megvalósuló Dracula Land mind turisztikai, mind közvetlen gazdasági hatásait tekintve nem csak az egyik leglátványosabb, hanem az egyik legjelentősebb romániai fejlesztés lehet.
A jelenlegi modellezések alapján több mint 5 000 munkahely jön létre a fejlesztésnek köszönhetően több szektorban.
A várakozások szerint az első néhány évben évente 3 millió látogató keresi majd fel Európa egyik legjelentősebb tematikus élményparkját, és a létesítmény a megnyitását követő évtizedben mintegy 5 milliárd eurónyi értékkel járul hozzá Románia GDP-jéhez.