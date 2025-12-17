Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fejlesztés

Egymilliárd euróból támasztanák fel Drakulát, a régió legnagyobb élményparkjára készülnek a románok

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egymilliárd euróból valósulna meg Romániában, Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá. A mintegy 780 000 m2-en elterülő, hatalmas komplexum talán már 2026 végén megnyithatja kapuit a hírhedt Drakula iránt érdeklődő látogatók és pihenni vágyók örömére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fejlesztésDrakulaélményparkRomániaturistalátványosság

A Bukarest mellett megvalósuló, ősvámpír-témájú mega-üdülőfalu ihletője a Drakula alakja iránti nem lankadó globális érdeklődés. Ha a román fővárostól mintegy 20 km-nyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani. A Dracula Land névre keresztelt resort áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úticéllá formálja, miközben a kor elvárásainak megfelelő színvonalon és technológiával szolgálja ki a mítoszok, titkok és véres múltbeli történetek iránt érdeklődőket.

Moon in the clouds over Bran Castle, Transylvania, Romania. Medieval building, Dracula's Castle. Mystical night landscape, drakula
A romániai törcsvári kastély, amit sokan Drakula kastélyaként ismernek
Fotó: Natali Strelnik / Shutterstock

Gigantikus élményparkot építenek Drakula hírhedt, kitalált alakjára

A projekt mögött Dragoș Dobrescu román ingatlanvállalkozó tűnik fel, a nevéhez fűződő terv a közzétett információk alapján arról is szól, hogy Románia képes legyen egy strukturált, nagyszabású turisztikai élményben hasznosítani leghíresebb, valójában kitalált franchise termékét. A Brassó vonzáskörzetében található törcsvári kastély „Drakula kastélyként” most is sok turistát vonz, de annak műemléki jellege korlátozottan ad lehetőséget attrakciókkal való kiegészítésére. Ezért a projekt gazdái – Dobrescu mellett George Toader ingatlanfejlesztő, valamint Florin Cîțu közgazdász, korábbi román miniszterelnök – úgy gondolják, hogy egy minden tekintetben nagyszabású attrakcióval tudnák meglovagolni a Drakula iránti elapadhatatlan érdeklődést.

A létesítményen belül hat tematikus élménypark kapna helyet, összesen mintegy 40 attrakcióval, melyek a legfejlettebb technológiával valósulnának meg. A park központi látványossága Drakula vára lesz, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállítással és egy mesterséges tóval – valamint egy nagy sebességű kötött pályás utazási megoldással a katakombákon keresztül.

A létesítmény másik kiemelt fejlesztése egy hatalmas, multifunkcionális, arénaszerű építmény lesz, 22 500 ülőhellyel, továbbá

  • étkezési, 
  • vásárlási, 
  • szórakozási lehetőségekkel. 

A létesítményt úgy alakítják ki, hogy az nagyobb rendezvényeknek, fesztiváloknak, koncerteknek, sportversenyeknek is otthont tudjon adni. A fejlesztést szálláshelyek egészítik ki.

A Dracula Land e-sport rendezvények lebonyolítására alkalmas központtal is kiegészül, melyet az ágazat európai vezető képviselőivel közösen fejlesztenek.

Több milliárd euróval lökheti meg Drakula a román GDP-t

A hatalmas, 780 000 m2-en terpeszkedő létesítmény a mostani közlések szerint 2026-tól vagy 2027-től már fogadhat látogatókat. Összehasonlításként: az első Disneyland, az Anaheim-i komplexum megnyitásakor 80 000 m2 volt, napjainkra az időközben felépült további létesítményekkel, hotelekkel együtt területe eléri az 1 000 000 m2-et. (igaz, a párizsi DisneyWorld ennél jóval nagyobb, 22,3 millió m2, azaz minden létesítményével együtt 22,3 km2).

A projekt Facebook-oldalán közzétett látványképek a tervezett fejlesztésekről:

A magántőkéből megvalósuló Dracula Land mind turisztikai, mind közvetlen gazdasági hatásait tekintve nem csak az egyik leglátványosabb, hanem az egyik legjelentősebb romániai fejlesztés lehet. 

A jelenlegi modellezések alapján több mint 5 000 munkahely jön létre a fejlesztésnek köszönhetően több szektorban.

A várakozások szerint az első néhány évben évente 3 millió látogató keresi majd fel Európa egyik legjelentősebb tematikus élményparkját, és a létesítmény a megnyitását követő évtizedben mintegy  5 milliárd eurónyi értékkel járul hozzá Románia GDP-jéhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!