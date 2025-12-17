Egymilliárd euróból támasztanák fel Drakulát, a régió legnagyobb élményparkjára készülnek a románok

A Bukarest mellett megvalósuló, ősvámpír-témájú mega-üdülőfalu ihletője a Drakula alakja iránti nem lankadó globális érdeklődés. Ha a román fővárostól mintegy 20 km-nyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani. A Dracula Land névre keresztelt resort áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úticéllá formálja, miközben a kor elvárásainak megfelelő színvonalon és technológiával szolgálja ki a mítoszok, titkok és véres múltbeli történetek iránt érdeklődőket.

A romániai törcsvári kastély, amit sokan Drakula kastélyaként ismernek

Fotó: Natali Strelnik / Shutterstock

Gigantikus élményparkot építenek Drakula hírhedt, kitalált alakjára

A projekt mögött Dragoș Dobrescu román ingatlanvállalkozó tűnik fel, a nevéhez fűződő terv a közzétett információk alapján arról is szól, hogy Románia képes legyen egy strukturált, nagyszabású turisztikai élményben hasznosítani leghíresebb, valójában kitalált franchise termékét. A Brassó vonzáskörzetében található törcsvári kastély „Drakula kastélyként” most is sok turistát vonz, de annak műemléki jellege korlátozottan ad lehetőséget attrakciókkal való kiegészítésére. Ezért a projekt gazdái – Dobrescu mellett George Toader ingatlanfejlesztő, valamint Florin Cîțu közgazdász, korábbi román miniszterelnök – úgy gondolják, hogy egy minden tekintetben nagyszabású attrakcióval tudnák meglovagolni a Drakula iránti elapadhatatlan érdeklődést.

A létesítményen belül hat tematikus élménypark kapna helyet, összesen mintegy 40 attrakcióval, melyek a legfejlettebb technológiával valósulnának meg. A park központi látványossága Drakula vára lesz, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállítással és egy mesterséges tóval – valamint egy nagy sebességű kötött pályás utazási megoldással a katakombákon keresztül.

A létesítmény másik kiemelt fejlesztése egy hatalmas, multifunkcionális, arénaszerű építmény lesz, 22 500 ülőhellyel, továbbá

étkezési,

vásárlási,

szórakozási lehetőségekkel.

A létesítményt úgy alakítják ki, hogy az nagyobb rendezvényeknek, fesztiváloknak, koncerteknek, sportversenyeknek is otthont tudjon adni. A fejlesztést szálláshelyek egészítik ki.