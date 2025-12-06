Valami készül a forgalmas reptéren – erre figyeljen, ha utazik az ünnepek alatt

A Dubai International Airport a 2025-ös téli szezonban minden eddiginél nagyobb forgalomra készül, december végéig több mint 10 millió utas fordul meg a terminálokon, ami naponta akár 300 ezernél is több áthaladó utazót jelenthet – írja a neves turisztikai portál. Ez a döbbenetes utasszám nemcsak a reptér kapacitását feszegeti, hanem az utazók számára is komoly kihívásokat jelenthet, ha nem készülnek fel előre. A magyar utazók is sokan járnak arra, hiszen Dubajt használják átszállóhelyként Ázsia vagy Ausztrália felé, mások pedig klasszikus téli úti célként választják. A reptér éves becsült forgalma megközelíti a 4 milliárd dollárt.

Rekordforgalmat vár a dubaji reptér karácsonykor, készüljön fel, aki arra utazikFotó: Markus Mainka / Shutterstock

Mire kell figyelni az utasoknak?

A felkészülés első lépése az online check-in, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a hosszú sorokat a pultoknál. Ez különösen igaz akkor, amikor a reptér napi szinten több százezer utast mozgat meg. Ugyanilyen fontos a csomagszabályok ellenőrzése is:

a dubaji reptér híres arról, hogy nem engedi fel a szalagokra a szabálytalan formájú, fóliázott, hengeres vagy gömbölyű csomagokat.

aki nem figyel erre, könnyen plusz időt vagy díjat veszíthet, ami a zsúfolt időszakban különösen kellemetlen.

Indulás előtt legalább három órával érdemes a reptérre érkezni, mert a biztonsági és útlevélkezelési pontoknál könnyen torlódás alakul ki.



Hogyan jut a reptérre gyorsan?

A reptérre utazásnál jó alternatíva a metró, amely megbízhatóan és gyorsan visz a 1-es és 3-as terminálhoz. Csúcsidőben gyakoriak a közúti dugók, így taxival vagy Uberrel az utazási idő kiszámíthatatlanabb lehet. A reptérre érkezve érdemes kihasználni a Smart Gates rendszert, amely biometrikus útlevéllel rendelkező 12 év felettiek számára lehetővé teszi a gyorsított határátlépést. Ez sokszor perceket, de akár fél órát is megspórolhat, különösen az esti órák forgalmában. A családosok számára külön sorok és segítő személyzet áll rendelkezésre, míg a mozgásukban korlátozott utasok dedikált asszisztenciát és akadálymentesített útvonalakat használhatnak.



Aki enni is szeretne

Az étkezésre is érdemes előre gondolni. A 3-as terminál éttermei és kávézói a legforgalmasabbak, különösen 18 és 23 óra között, amikor a nemzetközi járatok nagy része indul vagy érkezik. Praktikus, ha időben beszerzik az utasokaz innivalót és a harapnivalót, mert a beszállókapuk közelében gyakran hosszabbak a sorok. A duty free vásárlást is célszerű előre megtervezni: a dubaji duty free hatalmas választékkal rendelkezik, de a tömeg miatt akár 20–30 perces sorokra is számítani lehet. Az online előrendelés viszont gyors átvételt biztosít.