Kiderült, hány csokimikulást eszik meg ma az ország – nem fogja elhinni a számot!

A karácsony továbbra is az egyik legfontosabb szezon az édességet készítők, termelők és gyártók számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint a 2025-ös ünnepi szezonban is az látszik, hogy a vásárlók erősen érdeklődnek a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, de az innovatív termékek is egyre keresettebbek. Azt már tavaly prognosztizálni lehetett – az Origo összeállítását itt olvashatje el a témában –, hogy az idei édességszezonban az újítások még népszerűbbek lesznek.

Édességszezon: több millió csokimikulást fogyasztunk el december 6-án, illetve az ünnepi szezonban (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Édességszezon: változatos igények a vevői oldalon

Az Infostart oldalán megjelent beszámoló szerint Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára piaci értékelésében úgy látja, hogy egyrészt van egy nagyon erős, tradicionális termékek iránti kereslet – kókuszos és zselés szaloncukor –, lehetőleg hagyományos csomagolásban, de az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén.

„Mind a két igény létezik. Nem is feltétlenül arról van szó, hogy valaki ilyen, valaki olyan, hanem ez simán megfér egy egyéni ízlésen belül is, vagy a család dönt így, hogy keresik a régit is, az újat is” – idézik a főtitkárt.

A gyártók pedig alkalmazkodnak, úgy alakítják a kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa, amit keres.

Megnyugodott a kakaó ára

A december 6. előtti hetekben átlagosan csaknem 8-9 millió csokoládémikulást vásárolnak Magyarországon, ezen kívüli 33 500 tonna szaloncukrot, de hogy pontosan miből és mennyit vesznek a családok, azok között nagy különbségek vannak.

Miként az Origo a kakaó árának elszállása kapcsán megírta, az édességek árának alakulását a világpiaci szélsőséges kakaóbab árak alapvetően meghatározták.