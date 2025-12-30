A Tisza fizetőssé tenné az egészségügyet: aki nem tud fizetni, ellátás nélkül marad

A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag teljesen magánalapra helyezné a mai szolidaritáson alapuló állami egészségügyet, mely a legelesetebbeknek is biztosítja az egészségügyi ellátást. Mindenkinek kötelezően magánbiztosítást kellene fizetnie, aki nem rendezi minden hónapban a biztosítási díjat, annak nem részesülhetne egészségügyi ellátásban, csak ha közvetlen veszélyben van az élete.

A Tisza Párt fizetőssé tenné az egészségügyet / Fotó: stock fotó

Ezekből az egészségügyi ellátásokból maradna ki, aki nem tudja fizetni a biztosítási díjat

Egy átlagember életében is adódnak helyzetek, amikor átmenetileg nem tud fizetni, mert elveszíti a munkáját vagy beteg lesz. Ám, ha megvalósulna a Tisza egészségügyi biztosítási rendszerre vonatkozó átalakítási terve, a túl magas díjak miatt a társadalom egy jelentős része kimaradhatna:

a háziorvosi ellátásból,

a szakrendelésből,

nem jelenhetne meg szűrővizsgálaton,

nem kapna kezelést,

nem vehetne részt vérvételen,

ultrahangon,

röntgen-,

vagy kontrollvizsgálaton.

Csupán a sürgősségi ellátás maradna ingyenes, vagyis csak akkor látnák el az embert, ha közvetlen életveszélyben van. Még a gyerekek sem kapnának ingyenes orvosi ellátást. A szülőknek külön, családi biztosítást kellene fizetni, különben a gyermek nem jutna gyerekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz. Magyarország modern történelmében példátlan módon megszűnne az ingyenes gyerekorvosi rendszer.

Az időseknek, krónikus betegeknek, túlsúlyosoknak automatikusan többet kellene fizetniük

Ezt tetézné, hogy a magánbiztosítók kényük-kedvük szerint bármikor emelhetik a díjakat, így az ember önhibáján kívül is kerülhetne olyan helyzetbe, hogy már nem tudja fizetni a biztosítási díjat, így ellátás nélkül maradna. További drasztikus különbség az állami és piaci alapú biztosításnak, hogy utóbbinál a magánbiztosítók szinte bárkire mondhatják, hogy „kockázatos” kategóriába tartozik, így például az idősek, krónikus betegek, túlsúlyosok automatikusan többet fizetnének.

Az egészségügy magánosítása után a kórházak és rendelők bevételei pedig attól függnének, hány fizető beteg jelenik meg. Ha kevesebb, akkor kevesebb pénz jutna a működésre és az orvosok fizetésére is. A felsoroltak nem apró változtatások, hanem az ingyenes, szolidaritáson alapuló állami egészségügy teljes megszüntetése. A Tisza Párt egy olyan rendszert honosítana meg, ahol csak az kap ellátást, aki rendszeresen meg tudja fizetni ‒ várhatóan igen magas ‒ biztosítási díját.