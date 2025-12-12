Vállalkozók, figyelem! Itt vannak az adózással kapcsolatos legfontosabb határidők 2026-ra

Az összeállítás az alanyi adómentes átalányadózók számára készült, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik és munkavállalóik. Ők általában egyéni vállalkozók, akik 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintra emelkedő alanyi adómentes keretet (2025-ben még 18 millió forint ez a limit.).

Az egyéni vállalkozóknak rdemes mindent időben elrendezniük az adózással kapcsolatban, mert a késedelem bírsággal járhat

Fotó: Unsplash

Fontos adózási határidők az egyéni vállalkozók számára