Ilyen nincs, épp karácsony előtt: horror, amit az egyik édességgyártónál találtak – videó

A Nébih szakemberei egy Vas vármegyei édesipari termékeket előállító vállalkozás ellenőrzésekor több súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Az egység egyes helyiségeiben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak. Az egész létesítmény rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt volt. A Nébih szakemberei több mint 1 tonna élelmiszert vontak ki a botrányos állapotú élelmiszerüzemből.

Botrányos, visszataszító állapotokat találtak a Nébih szakemberei egy Vas vármegyei édességkészítő üzemben, több mint 1 tonna problémás élelmiszert találtak

Fotó: Nébih

Gyomorforgató állapotok között dolgoztak élelmiszerrel

A Nébih által készített összefoglalóból kiderül, hogy a gyártóhelyiségben egy helyen a falon a csempe hiányos, másik helyiségben a járólap töredezett volt. A padlóösszefolyó több helyen el volt dugulva, a csatornaszem hiányzott azokról. A berendezések, eszközök, az egyik hűtő kívül-belül, valamint a tárolókocsik is erősen szennyezettek voltak. Egy helyiségben az ajtó félig leszakadt.

A mosogató helyiség, a mosogatómedence szennyezett volt, a zuhanyzóban, öltözőszekrényen oda nem illő dolgokat (dobozok, táska, ruha) tároltak, így rendeltetésszerűen nem lehetett azt használni.

A higiénikus kézmosás feltételei néhány kézmosónál nem voltak biztosítottak. Az alapanyagokat több esetben alátétláda/raklap használata nélkül tárolták a padozaton (kartonlapon). Továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége lejárt.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság 55 tétel, mindösszesen 1129 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezzel egyidejűleg elrendelte azok hatósági zár alá vételét, továbbá az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszerek közül 8 tételt a forgalomból visszahívott. A létesítmény a működését a jogsértések maradéktalan megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta.

Az ellenőrzés során minden jogsértő termékkel kapcsolatban megtörtént az intézkedés. A vállalkozásokat érintő eljárás folyamatban van, a vállalkozásra bírságot fognak kivetni.