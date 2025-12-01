Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ALDI Magyarország Élelmiszer BtNKFHNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságpisztrángfilé

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nyomon követi.

aldi
Füstölt termékeket hívott vissza az Aldi, ne fogyassza el, vigye vissza!
Forrás: NKFH

Az érintett termék

  • Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g
  • Többféle ízesítéssel
  • Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.
  • Tételszám: 4254431
  • Szállító: Laschinger Seafood GmbH
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!