Elmozdult a Föld, változások az Otthon Startban, figyelmeztetés a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Az Origo Gazdaság rovat cikkei közül idén októberben a legolvasottabbnak arról a hatalmas kínai gátról szóló anyagunk bizonyult, amelynek hatására elmozdult a Föld tengelye, de sokan voltak kíváncsiak az Otthon Start programban bevezetett változásokról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban történt fellépéséről készült cikkeinkre is.

A kínai Három-szurdok-gátról készült anyagunk bizonyult a legolvasottabbnak októberben

Fotó: AFP /

Legolvasottabb cikkünk októberben: egy hatalmas gát kimozdította a Föld tengelyét

Kína 17 évvel ezelőtt avatta fel a világ jelenleg legnagyobb, vízenergia hasznosító erőművét, a Három-szurdok-gátat. Kevesebb mint két évtizeddel a gigantikus létesítmény elkészülte után a NASA meglepő bejelentést tett: a vízerőmű következtében a Föld tengelye közel 1 hüvelyknyivel (kb. 2,54 cm) elmozdult korábbi pozíciójából. Sőt, ha csekély mértékben is, de a napok rövidebbek lettek.

A hatalmas Három-szurdok-gát Kína Hupej tartományában, a Jangce folyón található, megépítésének ötletét pedig több mint száz évvel ezelőtt, 1919-ben fogalmazták meg.

A hatalmas gát építése 1994-ben kezdődött, kivitelezése több mint egy évtizedbe telt. A létesítmény főbb szerkezeti elemei 2006-ban elkészültek, egyes helyeken ezt az évet tekintik a befejezési évnek, de a gátat a hajók átemelésére alkalmas műtárgy kivételével az eredeti tervek szerint 2008. október 30-án adták át.

A Három-szurdok-gát a Jangce folyót egy 10 billió gallonos víztározóvá alakította, amely átlagosan napi 0,54 terrawattóra áramot termel, ami elegendő kb. 5,4 millió háztartás egy havi ellátására.

Változások az Otthon Startban

Október első hetében érkezett a hír, hogy kihirdetését követően nem sokkal, fontos módosítások lépnek életbe a 3 százalékos hitelnél. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételek alapján valamelyest átalakították az Otthon Start programot.

A változások közé tartozik, hogy egy időben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek. Ez korábban is így volt a jogszabályban, ugyanakkor megjelent ezen előírásra egy könnyítés: e szerint nem probléma, ha egy időben két, a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.