Történelmet írt Elon Musk, még soha senkinek nem volt ekkora vagyona

Újabb álomhatárt lépett át Elon Musk vagyona, és lassan már senki nem érhet a nyomába, messze maga mögött hagyta a világ második leggazdagabb emberét is.
Elon Musk nettó vagyona péntek este 749 milliárd dollárra emelkedett, miután Delaware állam legfelsőbb bírósága visszaállította a tavaly érvénytelenített 139 milliárd dollár értékű Tesla-részvényopciókat – írja a Reuters a Forbes milliárdosokat rangsoroló indexe alapján.

Elon Musk vagyona átlépte a 700 milliárd dollárt
Elon Musk vagyona átlépte a 700 milliárd dollárt
Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elképesztő vagyongyarapodást ért el Elon Musk

Musk 2018-as, eredetileg 56 milliárd dolláros javadalmazási csomagját két évvel azután állította vissza Delaware állam legfelsőbb bírósága, hogy egy alsóbb fokú bíróság „felfoghatatlan mértékűnek” ítélte a kompenzációs megállapodást.

A bíróság határozata ezúttal kimondta, hogy a javadalmazási csomagot visszavonó 2024-es ítélet helytelen és méltánytalan volt Muskkal szemben.

A múlt hét elején Musk lett az első személy, akinek a nettó vagyona meghaladta a 600 milliárd dollárt, miután híre ment, hogy űripari startupja, a SpaceX valószínűleg tőzsdére megy.

Novemberben a Tesla részvényesei külön jóváhagytak egy ezermilliárd dolláros fizetési tervet Musk számára, amely a történelem legnagyobb vállalati fizetési csomagja. Ezzel a befektetők kifejezték támogatásukat Musk azon víziójához, hogy az elektromos járműgyártó cég a mesterséges intelligencia és a robotika vezető vállalatává formálódhasson.

Musk vagyona most közel 500 milliárd dollárral meghaladja a Google társalapítójának, Larry Page-nek, a világ második leggazdagabb emberének vagyonát a Forbes milliárdoslistája szerint.

Starlink: Musk leuralná az egész világot

Elon Musk űripari vállalatának és világméretű műholdas projektjének technológiai fölénye exponenciálisan növekszik a riválisokkal szemben. A SpaceX és a Starlink célja, hogy a kommunikáció terén teljes dominanciára tegyenek szert több tízezer műholddal és egy villámgyors adatátvitelre képes hálózattal. Ez pedig végső soron azt is jelentheti, hogy a milliárdos üzletember napjaink legnagyobb kincsére, a világ összes adatára ráteheti a kezét. A témában írt cikkünket itt olvashatja.

 

