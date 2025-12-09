Rémisztő, ami az emberrablások mögött áll, ennek így sosem lesz vége

Súlyos következtetésekre jutottak az Africanews Debates közelmúltban megjelent adásában az afrikai, nigériai emberrablásokkal foglalkozó elemzők. Miként az Origo arról több alkalommal beszámolt, főként a hatalmas nyugat-afrikai, egyébként a kontinens legnagyobb GDP-jét előállító állam északi részén fordulnak elő rendszeresen emberrablások. Ezeket jellemzően szélsőséges iszlamista terrorista csoportok követik el, általában váltságdíjat követelve az elraboltakét. December elején az Origo arról számolt be, hogy fegyveresek egy iskolát megrohanva 300 diákot hurcoltak el, szintén azért, hogy pénzt követeljenek értük (a BBC friss értesülése szerint nemrég mintegy 100 gyerek kiszabadult elrablóitól). A központi államhatalom ezekben a térségekben gyenge, ám a történet ma már messze túlmutat a puszta banditizmuson.

Gazdasági rendszer épült ki Nigériában az emberrablások köré (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Emberrablások: mostanra úgy működnek, mint a vállalatok

A megállapítás az, hogy Észak-Nigériában az emberrablás mára kifinomult, rendszerszintű, vállalatszerű gépezetté vált – egy olyan gazdasági rendszerré, amelyben az emberi személyek jelentik a nyersanyagot, a váltságdíj pedig a fizetőeszközt. Az elemzők értékelése azért aggasztó, mert abból egy, a vállalkozások működésére nagyon hasonlító, alapvetően gazdasági működési modellje rajzolódik ki az emberrablásoknak. Az érzékeny és felkavaró téma közgazdasági megközelítése természetesen nem érzéketlenséget, etikátlanságot jelent, hanem egy újabb értelmezési keretrendszert, amiben a jelenség talán új módon is értelmezhető, ezáltal az ellen való küzdelem is hatékonyabbá válhat.

A beszélgetésben megszólaló biztonsági és kormányzási szakértők lesújtó következtetése alapján a panel olyan válságképet vázolt fel,

amely már régen túllépett a véletlenszerű erőszakcselekményeken, és egy „pénzügyileg integrált” iparággá nőtte ki magát, amelyet a szűkös erőforrások miatti gyenge állami hatalom és a haszonélvezők kiterjedt hálózata tart életben.

Az elemzők megnevezték, hogy értékelésük szerint melyek ennek a rendszernek a főbb elemei.