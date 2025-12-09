Rémisztő, ami az emberrablások mögött áll, ennek így sosem lesz vége

Súlyos következtetésekre jutottak az Africanews Debates közelmúltban megjelent adásában az afrikai, nigériai emberrablásokkal foglalkozó elemzők. Miként az Origo arról több alkalommal beszámolt, főként a hatalmas nyugat-afrikai, egyébként a kontinens legnagyobb GDP-jét előállító állam északi részén fordulnak elő rendszeresen emberrablások. Ezeket jellemzően szélsőséges iszlamista terrorista csoportok követik el, általában váltságdíjat követelve az elraboltakét. December elején az Origo arról számolt be, hogy fegyveresek egy iskolát megrohanva 300 diákot hurcoltak el, szintén azért, hogy pénzt követeljenek értük (a BBC friss értesülése szerint nemrég mintegy 100 gyerek kiszabadult elrablóitól). A központi államhatalom ezekben a térségekben gyenge, ám a történet ma már messze túlmutat a puszta banditizmuson.
Emberrablások: mostanra úgy működnek, mint a vállalatok
A megállapítás az, hogy Észak-Nigériában az emberrablás mára kifinomult, rendszerszintű, vállalatszerű gépezetté vált – egy olyan gazdasági rendszerré, amelyben az emberi személyek jelentik a nyersanyagot, a váltságdíj pedig a fizetőeszközt. Az elemzők értékelése azért aggasztó, mert abból egy, a vállalkozások működésére nagyon hasonlító, alapvetően gazdasági működési modellje rajzolódik ki az emberrablásoknak. Az érzékeny és felkavaró téma közgazdasági megközelítése természetesen nem érzéketlenséget, etikátlanságot jelent, hanem egy újabb értelmezési keretrendszert, amiben a jelenség talán új módon is értelmezhető, ezáltal az ellen való küzdelem is hatékonyabbá válhat.
A beszélgetésben megszólaló biztonsági és kormányzási szakértők lesújtó következtetése alapján a panel olyan válságképet vázolt fel,
amely már régen túllépett a véletlenszerű erőszakcselekményeken, és egy „pénzügyileg integrált” iparággá nőtte ki magát, amelyet a szűkös erőforrások miatti gyenge állami hatalom és a haszonélvezők kiterjedt hálózata tart életben.
Az elemzők megnevezték, hogy értékelésük szerint melyek ennek a rendszernek a főbb elemei.
Az emberrablás mint válságjelenség középpontjában – sokak szerint – egy egyszerű, ám kegyetlen piaci erő áll: a kereslet és kínálat logikája. A szakértők szerint a váltságdíjak pénzáramlása az emberrablások alapvető mozgatója, megvalósulásuk tulajdonképpeni értelme. Egy olyan tervezett ciklust hozott létre, amelyben az újabb fizetés, újabb pénzbeáramlás reménye táplálja a következő elrablást.
Ez pedig korántsem pusztán arról szól, hogy a készpénz gazdát cserél egy eldugott erdő mélyén. A megszólalók ezt úgy fogalmazták meg, hogy amiről itt szó van, az egy összetett pénzügyi „visszhangtér”: egy kifinomult hálózat,
amelyben különféle szereplők gyűjtik be, mozgatják és mossák tisztára a váltságdíjakat, a formális bankszektortól egészen az informális pénzügyi csatornákig.
Ennek a gazdaságnak a humán költsége pusztító. Annak ellenére, hogy Nigéria 2022-ben módosította a terrorizmus elleni törvényét, és bűncselekménnyé tette a váltságdíjfizetést, a kétségbeesett családok továbbra is fizetnek, csakhogy viszontláthassák szeretteiket. Az ok: mély bizalmi válság.
A családok azért fizetnek, mert nem hiszik el, hogy az állam képes lenne megmenteni szeretteiket
– hangsúlyozták az elemzők.
A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy beszámolók szerint maguk a biztonsági erők is gyakran azt tanácsolják a családoknak, hogy közvetlenül tárgyaljanak az emberrablókkal – lényegében elismerve, hogy nem képesek biztonságos mentőakciót végrehajtani az ország északi részén.
A bűn gazdasági értéklánca
Ahhoz, hogy megértsük, miért ilyen ellenálló az emberrablási iparág Nigériában, érdemes közelebbről megvizsgálni a működését.
Többrétegű rendszerről van szó, amelynek ellátási lánca vetekszik a legális vállalkozásokéval.
A szakértők szertefoszlatták a „magányos fegyveres” magát sokáig tartó mítoszát, melyben az elkövetőt olykor személyes sértettség vagy kétségbeesés vezérelte. Helyette egy olyan ökoszisztémát írtak le, amelyben szerepet kapnak:
- közösségi közvetítők – informátorok, akik az áldozatok között élnek,
- logisztikai menedzserek – akik üzemanyagot, élelmet biztosítanak, és karbantartják a rajtaütésekhez szükséges motorbicikliket,
- pénzügyi kezelők – „fehérgalléros” bűnözők, akik lebonyolítják a pénzmozgásokat.
Ez a hálózat olyan helyzetet teremt, amelyben a bűnözés felszámolása messze nem merül ki a fegyveresek letartóztatásában vagy tűzharcban való semlegesítésében. A folyamat minden egyes szakasza profitot termel valakinek – ez pedig életben tartja az iparágat.
Nagy kérdés az is, hogy miért döntenek sokszor úgy, hogy beállnak az emberrablók közé, fenntartva és erősítve ezt a törvénytelen, mérhetetlen szenvedést okozó, embertelen iparágat. A válasz – hangzott el a műsorban – Nigéria üresedő pénztárcájában rejlik.
Évek gazdasági reformjai, valamint újabb sokkok – például az üzemanyag-támogatás eltörlése és a naira leértékelése – milliókat taszítottak a megélhetés szélére.
A tomboló infláció és munkanélküliség közepette a bűnözés sokak számára jobban fizet, mint a tisztességes munka.
A fiatal férfiak, akik fegyverhez jutnak, ma már nem terrorcselekményként, hanem karrierlehetőségként tekintenek az emberrablásra – gyakran ez az egyetlen pálya, amely „megélhetést” kínál számukra.
A vita végül oda futott ki, hogy a problémát alapvetően kormányzati kudarcok táplálják. A kritikusok szerint a nigériai hatóságok „kettős beszédet” folytatnak: nyilvánosan tiltják a váltságdíjfizetést, miközben a háttérben maguk is tárgyalásokat folytatnak egy-egy esetben azok kifizetéséről. A konszenzus szerint a kormány nem törte meg a bűn mögött álló pénzügyi rendszert; nem védte meg azokat a családokat, akik a keresletet emberrablói oldalon fenntartják; és nem számolta fel azt a helyzetet, hogy tömeges elszegényedés miatt sokan maguktól adják ennek az embertelen tevékenységnek az „utánpótlását”.
Több ponton be kellene avatkozni
A szakértők „többpontú beavatkozást” sürgettek, olyan stratégiát, amely nem csupán a fegyveres jelenlétet növeli, azaz az érintett térségekben erősíti a korszerűen felszerelt, megfelelő létszámban jelen lévő biztonsági erőket. Hanem azt is, amely módot a fehérgalléros haszonélvezők felelősségre vonására; emellett biztonságos alternatívákat kínál a családoknak, hogy ne legyenek rákényszerítve a fizetésre, és ami a legfontosabb: kezeli a gazdasági válság mély okait, amelyek ma vonzó állásként tüntetik fel az emberrablást a fiatalok számára.
A konklúzió szerint „Nigéria nem gyógyíthatja meg ezt a betegséget, ha csak a tüneteket kezeli”. Ahhoz, hogy megállítsa az emberrablásokat, le kell bontania azt a gazdaságot, amely életben tartja a jelenséget.