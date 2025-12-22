Termékvisszahívás: mérgező lehet a népszerű fagyasztott gyümölcs

Növényvédőszer-maradékot mutattak ki egy közkedvelt gyorsfagyasztott eperben - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az Európai Unió gyorsriasztási rendszerén érkezett jelzés alapján indult vizsgálat, amelynek eredményeként a SPAR Magyarország Kft. – a magyar hatóságokkal együttműködve – azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket. A cég saját hatáskörben gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.

A visszahívásban érintett eper. / Forrás: NKFH

Vigyázzunk az eperrel

A visszahívás kizárólag az 1 kilogrammos kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát érinti.

Kiemelten fontos ellenőrizni a csomagoláson található minőségmegőrzési időt.

A problémás tételek lejárati dátuma: 2027. 05. 09., valamint 2027. 09. 02. A termék beszállítója az Agrosprint Zrt. A forgalmazó SPAR Magyarország Kft. hangsúlyozza, hogy más gyártási tételek nem érintettek az ügyben, így azok továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.

A növényvédő szerek, más néven peszticidek, a modern mezőgazdaság részét képezik, a terméshozam növelését és a minőség javítását szolgálják. Ezek az anyagok azonban szigorú határértékekhez kötöttek. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatértékelések alapján határozza meg a megengedett mennyiséget. A magyar hatóságok folyamatosan és szigorúan ellenőrzik ezen előírások betartását a vásárlók biztonsága érdekében. Most is ez a hatékony ellenőrzési rendszer szűrte ki a hibát.