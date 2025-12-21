Donald Trump arcmása kerülhet egy érmére, elképesztő titokra derült fény

A Trump-adminisztráció továbbra is azt tervezi, hogy 2026-ban Donald Trump elnök arcmását viselő 1 dolláros érméket bocsát forgalomba, a friss információk szerint most már ott tartanak, hogy az érme konkrét megjelenéséről folytatnak vitákat. A kormányzati terv ugyanakkor jogi aggályokat is felvet, bár Washington jelzi: nem az előírások megkerülése a cél.

Amerikai 1 dolláros ezüstérme hátoldala: ezt a változatot 1878–1904 között és 1921-ben verték

Fotó: Wikipedia Commons / GNU

A 250. évfordulóra érkezhet a különleges érme

A Quartz értesülései szerint az Egyesült Államok Pénzverdéje (U.S. Mint) előzetes tervein Donald Trump amerikai elnök komor arckifejezéssel jelenik meg, arcmása felett a „Liberty” (Szabadság) felirattal. Az érme hátoldalán a jól ismert amerikai szimbólum, a fehérfejű rétisas szerepel.

A különleges, az Egyesült Államok függetlenéségének 250. évfordulójára tervezett érme ötlete sok vitát váltott ki. Demokrata képviselők kritikája szerint a terv azért sem helyénvaló, mert épp azért született arra vonatkozó tiltás az Egyesült Államokban arról, hogy élő elnök arcképe pénzeszközön szerepeljen, hogy még a látszatát is elkerülje az ország annak, hogy moarchiával hasonlítsák össze prezidentális demokráciáját.

Egy 1866-os törvény kimondja, hogy az amerikai pénzeken (érmék, bankjegyek) kizárólag elhunyt személyek arcmásai szerepelhetnek, ezzel is hangsúlyozva a demokratikus ország monarchiáktól való közjogi távolságát.

Eddig mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy élő elnök került érmére: Calvin Coolidge 1926-ban, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 150. évfordulója alkalmából.

A Pénzügyminisztérium nem reagált a témával kapcsolatos sajtómegkeresésekre.

Az Egyesült Államok kincstárnoka, Brandon Beach nemrég egy közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kormányzat célja csupán az amerikai történelem előtti tisztelgés az új Trump-dollár kibocsátásával.

„Az amerikai emberek megérdemelnek egy emlékérmét, amely nagy nemzetünket ünnepli” – írta Beach. „Miközben a szenátusi demokraták továbbra is saját érdekeik mentén cselekednek, eközben a Trump-kormányzat a jólét növelését és a patriotizmust képviseli” – jelezte a kincstárnok a kialakult vita kapcsán.