Donald Trump arcmása kerülhet egy érmére, elképesztő titokra derült fény

A Trump-adminisztráció továbbra is azt tervezi, hogy 2026-ban Donald Trump elnök arcmását viselő 1 dolláros érméket bocsát forgalomba, a friss információk szerint most már ott tartanak, hogy az érme konkrét megjelenéséről folytatnak vitákat. A kormányzati terv ugyanakkor jogi aggályokat is felvet, bár Washington jelzi: nem az előírások megkerülése a cél.
A 250. évfordulóra érkezhet a különleges érme
A Quartz értesülései szerint az Egyesült Államok Pénzverdéje (U.S. Mint) előzetes tervein Donald Trump amerikai elnök komor arckifejezéssel jelenik meg, arcmása felett a „Liberty” (Szabadság) felirattal. Az érme hátoldalán a jól ismert amerikai szimbólum, a fehérfejű rétisas szerepel.
A különleges, az Egyesült Államok függetlenéségének 250. évfordulójára tervezett érme ötlete sok vitát váltott ki. Demokrata képviselők kritikája szerint a terv azért sem helyénvaló, mert épp azért született arra vonatkozó tiltás az Egyesült Államokban arról, hogy élő elnök arcképe pénzeszközön szerepeljen, hogy még a látszatát is elkerülje az ország annak, hogy moarchiával hasonlítsák össze prezidentális demokráciáját.
Egy 1866-os törvény kimondja, hogy az amerikai pénzeken (érmék, bankjegyek) kizárólag elhunyt személyek arcmásai szerepelhetnek, ezzel is hangsúlyozva a demokratikus ország monarchiáktól való közjogi távolságát.
Eddig mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy élő elnök került érmére: Calvin Coolidge 1926-ban, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 150. évfordulója alkalmából.
A Pénzügyminisztérium nem reagált a témával kapcsolatos sajtómegkeresésekre.
Az Egyesült Államok kincstárnoka, Brandon Beach nemrég egy közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kormányzat célja csupán az amerikai történelem előtti tisztelgés az új Trump-dollár kibocsátásával.
„Az amerikai emberek megérdemelnek egy emlékérmét, amely nagy nemzetünket ünnepli” – írta Beach. „Miközben a szenátusi demokraták továbbra is saját érdekeik mentén cselekednek, eközben a Trump-kormányzat a jólét növelését és a patriotizmust képviseli” – jelezte a kincstárnok a kialakult vita kapcsán.
A tervezett érméről októberben nyilvánossá tett vázlatkép:
Teljes valutareform zajlik
Azt sem érdemes elfeledni, hogy a tervezett Trump-dollár érme egy szélesebb körű valutareform része. 232 év után az Egyesült Államok novemberben búcsút mondott az egycentesnek, ennek hátteréhez ezt a cikket ajánljuk az Origóról. A Pénzügyminisztérium tervei szerint az érmék megújításának részeként új veretekre az amerikai történelem olyan meghatározó, a nemzeti pantheonba tartozó alakjai kerülnek majd, mint
- Washington,
- Jefferson, valamint más történelmi alakok,
- továbbá egy zarándok-pár, amely díszítéssel azokra a puritánokra emlékeznek, akik 1620-ban Angliából a kontinensre hajózva megalapították Észak-Amerika első puritán közösségét.
Az érmékről a végső döntés a pénzügyminiszter, Scott Bessent kezében van.
Egy 2022-ben elfogadott törvény – amelyet a kongresszus kifejezetten a 250. évfordulóra készülve fogadott el – felhatalmazza a Pénzügyminisztériumot, hogy 2026. január 1-jétől egy éven át különleges 1 dolláros érméket verjen. A Trump arcmását viselő érme kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a jogszabály kiköti: élő személy nem szerepelhet érmén.
2005-ben a Kongresszus jóváhagyta az elnököket bemutató emlékérme-dollár sorozatot – de csak olyan elnökök arcmásával, akik már elhunytak, és halálukat követően eltelt az előírt kétéves várakozási idő.
A vita egyelőre nem zárult le, mivel a törvénytől függetlenül a republkánikus képviselők nem fejezték ki nyíltan esetleges fenntartásaikat.
A témával összefüggésbe hozható komolyabb kritika eddig az volt, amikor Észak-Karolina republikánus szenátora az érmeprogram kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a 36 ezer milliárd dolláros államadosság idejében érdemes a fiskális szigorra koncentrálni, és a lehető legkevesebbet költeni. A kiadások ugyanakkor a törvényhozás felelősségi körébe is tartoznak.
Az ország fennállásának 250. évfordulója várhatóan számos izgalmas momemtumot hoz majd 2026-ban, és mint Donald Trump elnök nemrég megfogalmazta: számít rá, hogy a világ még inkább az Egyesült Államokra figyel majd jövőre. Miként az Origo ennek kapcsán megírta: az elnök bejelentette, hogy a közelgő évforduló alkalmából 1776 dollárnyi juttatást kap minden, fegyveres katonai testületnél szolgáló, mellyel Washington szolgálataik előtt kíván tisztelegni.