Kiderült, hogy nézne ki a magyar euró, jövőre újabb pihenőnapot vezetnek be – mutatjuk június legolvasottabb gazdasági híreit

Ugyan Magyarország nem tagja az euróövezetnek, de próbaveretek azért készültek nálunk a közös uniós fizetőeszköz egyes érméiből, sőt érdekes módon nem is kérnek értük túlzottan sokat, ugyanis a Vaterán 2025 májusában például már 5000 forinttól hirdetnek egy 2 eurós, 2004-es próbaveretet. Ide kattintva azt is láthatja, hogy vajon milyen motívumok jelennének meg meg a magyar euró érméken.

Most vált igazán aktuálissá 2025 májusának második legolvasottabb gazdasági híre, miszerint 2026-tól újabb munkaszüneti napot vezetnek be. A Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Közlönyben megjelent, a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelete szerint augusztus 21. péntek pihenőnap lesz, és a kormány döntése alapján az augusztus 8-i szombati munkanap lesz a kompenzáció. Az új pihenőnap Szent István ünnepéhez (augusztus 20.) kötődik. Jó hír továbbá, hogy jövőre összesen 4 alkalommal lesz négynapos, és 3 alkalommal háromnapos hosszú hétvége az általános munkarendben dolgozóknak. Ezeket részletesen ide kattintva láthatja.

Féláron kínálta minden termékét egy magyar üzletlánc

Meglepő módon bezárta egyik, nagy hazai üzletét a Miniso. Az üzletlánc, amely a világ 100 országában több mint 5000 bolttal van jelen idén júniusban értesítette vásárlóit arról, hogy becsukja a budapesti Duna Plazában találhat boltját. Ennek alkalmából a magyar Miniso féláron kínált minden terméket a vásárlóknak, a hír pedig nem véletlenül az Origo olvasóit is nagyon érdekelte. Ez volt 2025 júniusának harmadik legolvasottabb cikke a Gazdaság rovatban.