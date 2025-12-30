Hatalmas bírságra számíthat, ha így koccint szilveszterkor

A szabályok egyre szigorodnak, és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be – számolt be róla az autopalyamatrica.hu. Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer (!) euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót, valamint aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

Magyarország,

Szlovákia,

Csehország,

Románia.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

Ausztria,

Horvátország,

Szlovénia,

Szerbia,

Olaszország,

Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek.

Ugyanakkor a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

Aki mégis koccintana éjfélkor, annak nem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. De a véralkohol-kalkulátor segíthet abban, hogy tisztábban lássunk:

2 dl 10%-os bor → kb. 1 óra 40 perc

1 pohár (3 dl) 4%-os sör → kb. 50 perc

1 korsó (5 dl) 4%-os sör → kb. 1 óra 35 perc

1 feles (5 cl) 50%-os tömény → kb. 2 óra

A fenti időtartamok szintén egy 70–80 kilós, egészséges felnőttre vonatkoznak, de fontos tudni, hogy minden szervezet másképp dolgozza fel az alkoholt.