Ezek most Európa legmenőbb utcái – elkészült a friss ranglista

A Time Out magazin elkészítette a világ legmenőbb utcáinak idei ranglistáját, amelyek közül rengeteg Európában található. Mutatjuk a legstílusosabb európai utcákat.
Ahogy minden évben, a Time Out magazin helyi szerkesztők és szakértők véleménye alapján idén is összeállította a világ legmenőbb utcáinak rangsorát, amelyek városuk hangulatának, miliőjének legjavát mutatják be. Ezeknek az utcáknak közel egyharmada kontinensünkön található: Európa legmenőbb utcáiért érdemes ellátogatni az adott városokba.

Európa legmenőbb utcái, Pedestrians walk and browse stores in the Rua do Bonjardim, in the center of Porto, Portugal on Friday, Aug. 21, 2015. Portugal emerged from a recession during 2013, and exited a three-year bailout program from the European Union and International Monetary Fund in May of last year. Photographer: Thomas Meyer/Bloomberg via Getty Images
Európa legmenőbb utcái: a Rua do Bonjardim Portóban
Fotó: Thomas Meyer/Bloomberg

Egy város megismerésének az a legjobb módja, ha kikapcsoljuk a Google térképet, otthagyjuk az útikönyvet a szálloda éjjeliszekrényén és elkalandozunk az utcákon. Beülünk egy kocsmába, és megiszunk egy hideg sört, vagy betérünk egy boltba, amely kézműves termékek és vintage csecsebecsék kincsesbányája.

Európa legmenőbb utcái: Porto viszi el a pálmát

A portói Rua do Bonjardim lett Európa legmenőbb utcája, és a harmadik helyen áll a globális listán. 

A belvárosban található utca frekventált helyen található, olyan főbb látnivalók közelében, mint a Bolhão piac és az Avenida dos Aliados, mégis megőrizte sajátos, csendes báját. 

Olyan, a közelmúltat idéző élelmiszerboltoknak ad otthont, mint a Casa Januário és a Pretinho do Japão, valamint legendás éttermeknek, mint a bifanáiról (sertéshúsos szendvicseiről) közkedvelt Conga, és a mexikói ételeket kínáló Duello. A Rua do Bonjardimra tett kirándulás nem lehet teljes a rengeteg kulturális programot kínáló Rivoli Színház nélkül.

Egy berlini utca szerezte meg a második helyet. A Reuterkiezben található 1,5 kilométer hosszú, csatorna mellett futó utca, pékségekkel és kávézókkal tarkítva, mindazt kínálja, amivel az odalátogató elűzheti mondjuk a legsúlyosabb másnaposságot is egy berlini technoklubban eltöltött éjszaka után. A legnagyobb vonzerő azonban a régóta működő Neuköllner Wochenmarkt – más néven a Török Piac –, ahol forró böreket és fűszernövényeket lehet kapni. 

Kontinensünk harmadik legmenőbb utcája egy kevésbé értékelt görög városban, Thesszalonikiben található, amelynek általában csak másodlagos szerep jut a görög szigetekkel vagy Athén történelmi emlékeivel szemben. Az Olympou utcában kiemelkedő gasztronómiai kínálatot, különleges vintage üzleteket és laza hangulatot találhatunk. Érdemes felkeresni a To Pikapot, amely kávézó, független lemezkiadó, kiállítótér és webrádióstúdió is egyben. Éjszaka az utca szabadtéri étteremmé alakul, székekkel és asztalokkal a járdán. A hagyományos tavernák közül kiemelhető a Kits kai S’ Efaga, amivel biztosan nem fogunk mellé. 

Ezek mellett többek között londoni, brüsszeli és római utcák kerültek fel még a ranglistára. 

Európa legmenőbb utcái a következők:

  1. Rua do Bonjardim, Porto
  2. Maybachufer, Berlin
  3. Olympou utca, Thesszaloniki
  4. Rue de Flandre, Brüsszel
  5. Rue des Gravilliers, Párizs
  6. Via Panisperna, Róma
  7. Calle del Barquillo, Madrid
  8. Blackstock Road, London
  9. Northdown Road, Margate

 

