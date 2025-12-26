Ez lesz az idősek kedvenc hónapja 2026-ban – ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14-ik első részlete

A nemzeti kormány számára a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól – közölte az NGM, jelezve, hogy jövőre a kormány ezért tovább emeli a nyugdíjakat, az idősek emellett megkapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is. Mutatjuk, mikor érkeznek.

A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett azzal egyidejűleg jövőre a 14 havi nyugdíj első negyedét is megkapják a nyugdíjasok / Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Év közben is figyelnek a nyugdíjak értékének megőrzésére

A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt. Ennek érdekében, az infláció év közbeni alakulását figyelve a 2025. januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtottak végre, amely az egy összegű visszamenőleges korrekcióval együtt egy átlagos öregségi nyugdíjas számára mintegy 51 000 forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat egy 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatta, amely 2,5 millió idős ember számára jelentett célzott segítséget.

A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy 200 milliárd forintnyi plusz juttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban.

A nyugdíjasoknak jól kezdődik a következő év

Jövőre sem maradnak magukra a nyugdíjasok, hiszen a kormány több oldalról támogatja őket, hogy könnyítsen megélhetésükön. Folytatódik a nyugdíjak emelése: januárban 3,6 százalékkal nőnek az illetmények. A kormány már korábban visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, arról is döntött, hogy 2026-től fokozatosan bevezeti a 14. havi illetményt is.

Ennek köszönhetően az év legrövidebb hónapja igen jól indul a nyugdíjasoknak, hiszen a februári és a tizenharmadik havi illetményükön felül a tizennegyedik havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják. Februárban is a megszokott időpontban, vagyis 12-én küldik ki a nyugdíjat az időseknek. Akinek utalják, még aznap számíthat rá, akiknek postai úton érkezik az összeg, azok néhány napon belül vehetik kézhez a járandóságukat.