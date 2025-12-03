Őrült áron kelt el egy rejtélyes sorsú orosz műkincs

Hírlevél

Diplomácia

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Fabergé tojások az orosz cári család számára készült, rendkívül aprólékosan megmunkált, luxus húsvéti ajándékok voltak. A híres ékszermester, Carl Fabergé műhelyében alkották ezeket a darabokat a 19–20. század fordulóján. Mivel kevés készült belőlük, rendkívül értékesek, a világ legkeresettebb műtárgyai közé tartoznak, muzeális és gyűjtői körökben is ikonikus státuszt élveznek. Több mint 8 milliárd forintért kelt el tegnap egy példány.
A Fabergé tojások a cári Oroszország fényűzésének és kifinomult kézművességének legikonikusabb tárgyai közé tartoznak, és közülük is kiemelkedik az 1913-ban készült Winter Egg, amely nemcsak művészeti értéke, hanem kalandos története miatt is meghatározó darab –  írja a The Times. 

 December 2-án bocsátották árverésre árverésre a különleges Fabergé tojást/ MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

A cikk arról számol be, hogy ez a rendkívül ritka, kristályból, platinából és több mint háromezer gyémántból készült tojás rekordáron, 22,9 millió fontért kelt el a Christie's Aukciósház londoni árverésén. 

 

Kié volt ez a Fabergé tojás? 

A remekművet II. Miklós cár rendelte anyja, Maria Feodorovna számára húsvéti ajándékként, a korszak divatjának megfelelően, amikor a császári udvar különleges ékszerkölteményekkel ünnepelte a nagy egyházi ünnepeket. A tojás belsejében egy aprólékosan kidolgozott, szintén platinából készült virágkosár található, kvarcból faragott virágokkal – ez a tavasz érkezését szimbolizálta a hosszú orosz tél után. A műtárgy az 1917-es forradalom után eltűnt, majd évtizedekig nem lehetett tudni, hol van, mígnem a 90-es években egy magángyűjteményben bukkant fel újra. A mostani értékesítés azért is különleges, mert az aukciós rekordok között a Fabergé-művek hagyományosan magas árakat érnek el, de a Winter Egg most minden korábbit felülmúlt. 

 

Miért különleges a Winter Egg?

A szakértők szerint a vevőt

  • a történelmi háttér, 
  • a kézműves munka kivételes minősége, 
  • tárgy legendás ritkasága motiválta. 

A cikk rámutat: a Fabergé tojások nem pusztán dekoratív tárgyak, hanem olyan kultúrtörténeti mementók, amelyek a Romanov-dinasztia fényűzését jelzik. Az új rekord pedig azt mutatja, hogy a világ továbbra is élénk érdeklődéssel fordul ezek felé a különleges, kalandos életúttal rendelkező műkincsek iránt. 

 

