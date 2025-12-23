A villamosenergia-önellátást segíti a kormány napelemes háztartásokra vonatkozó energiatároló-pályázata, a 2026 februárjától 100 milliárd forintos keretösszeggel induló program 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a pályázóknak.

Az energiatároló-pályázat azoknak szól, akik már rendelkeznek napelemmel

Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Mokkában beszélt a program részleteiről. Azoknak írtuk ki a programot, akik már napelemmel rendelkeznek vagy a jövőben napelemet terveznek telepíteni. Ez egy vissza nem térítendő 2,5 millió forintos támogatás. Azon kívül, hogy mindenhez villamosenergia kell, kulcskérdés, hogy aki meg tudja termelni és maga tudja felhasználni az áramot, hovatovább tárolni tudja, az egy olyan ellátásra épül mind ország mind lakosság szintjén, amely kulcskérdés – magyarázta.

Arról is beszámolt az államtitkár, hogy ez nem fog áremelkedéseket hozni a piacon.

Négy alapvető kérdésről beszéltünk, a napelemesek is begyűjtötték azokat a lakossági és ipari felvetéseket, amiket meg kellett tárgyaljunk. Nem számítunk áremelkedésre, nem lesz áremelkedés, mert körülbelül 3,2 millió forintba kerül egy tárolói rendszer, inverterrel és munkákkal együtt. Ebből 2,5 millió forintot ad a kormány. A szakmai szervezetek szerint a kereskedők rendelkeznek azokkal a készletekkel, amelyek kielégítik a lakossági igényeket. Nem számítunk tehát arra, hogy a költségek megugranak. Bele fogunk férni a keretekbe, ettől ne tartsanak a pályázók, hogy áremelkedéssel kell számolni.

Mindemellett az éves szaldó is megmarad annak, aki részt vesz a pályázatban és a pályázati rendszer is egyszerű lesz.

Energiatároló - mekkora és hány órára elegendő?

A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. A pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra (kWh) kapacitású akkumulátorok telepítése a cél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energiatároló tíz kWh villamos energiát képes felvenni és később visszatáplálni a háztartás belső hálózatába, de az a fogyasztástól függ, hogy a tárolt mennyiség hány üzemórára elegendő.