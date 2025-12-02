Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lőni se tudnak, nemhogy kormányozni: hatalmas bakit csináltak az ukránok

Ne maradjon le!

Csúnyán kigúnyolták Macront, amiért Zelenszkijjel találkozott

munkaerőpiac

Milliós fizetést is kaphatnak a magyar munkások

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Történelmi csúcsra értek a bérek a magyar fizikai szektorban, ahol a legjobban képzett szakemberek bruttó fizetése ma már elérheti, sőt meg is haladhatja az egymilliós álomhatárt. Egy felmérés szerint fantasztikus lehetőségek nyílnak a munkavállalók előtt. A jövő év elején újabb toborzási roham indulhat, a fizetések pedig a gazdasági növekedésnek és a minimálbér-emelésnek köszönhetően tovább emelkedhetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkaerőpiacforintszakemberGi Group

Fantasztikus hírek érkeztek a munkaerőpiacról: a fizikai munkát végző szakemberek anyagi megbecsülése (és ezzel együtt a fizetésük is) soha nem látott szintekre emelkedett Magyarországon. A Gi Group munkaerő-kölcsönző vállalat legfrissebb kutatása rávilágít, hogy a speciális szaktudást igénylő pozíciókban ma már kiemelkedő keresetek érhetők el. A tapasztalt szakmunkások és technikusok tudását aranyárban mérik a cégek.

Emelkednek a fizetések a fizikai munkát végzők körében./ Fotó: Yury Kim/Pexels.com
Emelkednek a fizetések a fizikai munkát végzők körében./
Fotó: Yury Kim/Pexels.com

A fizetések határa a csillagos ég

A számok magukért beszélnek: a képzett munkaerő fizetése ma már bruttó 500-600 ezer forintnál kezdődik, de ez csak az alap. A legkeresettebb szakmákban ennél jóval többet lehet keresni. A PLC-technikusok bére például a 700 ezer forinttól egészen az 1 millió 50 ezer forintos csúcsig terjedhet. Hasonlóan jól járhatnak az automatizálási karbantartók is, akik szintén megcsíphetik a hétszámjegyű összeget. A hegesztők, CNC-gépkezelők és karbantartók sem panaszkodhatnak, náluk a tapasztaltabb szinten 550 és 800 ezer forint között mozog a havi bruttó bér.

A növekedésnek pedig még nincs vége. Balogh Eszter, a Gi Group üzletágvezetője hangsúlyozta: jövőre érdemben emelkedni fog a kékgalléros munkavállalók fizetése. A szakember emlékeztetett a döntésre, miszerint 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő. Ez a lépés az egész fizetési skálát felfelé tolja majd, így a képzetlen munkaerő jelenlegi 350-400 ezer forintos átlagbére is jelentősen nőhet.

A dolgozók tisztában vannak az értékükkel, amit a felmérés adatai is igazolnak. A munkavállalók több mint fele, 52 százaléka nyitott a munkahelyváltásra, további 42 százalék pedig bár nem keres aktívan, egy visszautasíthatatlan ajánlatra azonnal igent mondana. A mobilitás legfőbb oka természetesen a pénz: az elmúlt évek nehézségei után mindenki a jobb kereseti lehetőségeket keresi. A cégeknek tehát fel kell kötniük a nadrágot, ha meg akarják tartani a legjobb embereiket. Nemcsak a hazai versenytársakkal, hanem a külföldi munkaadókkal is küzdeniük kell, hiszen a dolgozók fele nyitott lenne a külföldi munkavállalásra is. Ez a nyomás a magyar munkavállalók malmára hajtja a vizet, hiszen a vállalatok kénytelenek versenyképesebb béreket és vonzóbb juttatásokat – például extra szabadnapot vagy egészségügyi ellátást – kínálni.

A jövő év eleje igazi toborzási dömpinget hozhat. A gazdasági növekedés beindulásával és az új ipari beruházások termelésbe lépésével a vállalatok ismét gőzerővel keresik majd a munkaerőt. A vezetők is jól járnak: a tapasztalt termelési felügyelők fizetése elérheti az 1,17 millió forintot, de a raktárvezetők is 950 ezer forintig tornázhatják fel a bérüket

A kiemelt képek illusztrációk. /Forrás: Nagy Béla és Unsplash
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!