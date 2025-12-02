Milliós fizetést is kaphatnak a magyar munkások

Fantasztikus hírek érkeztek a munkaerőpiacról: a fizikai munkát végző szakemberek anyagi megbecsülése (és ezzel együtt a fizetésük is) soha nem látott szintekre emelkedett Magyarországon. A Gi Group munkaerő-kölcsönző vállalat legfrissebb kutatása rávilágít, hogy a speciális szaktudást igénylő pozíciókban ma már kiemelkedő keresetek érhetők el. A tapasztalt szakmunkások és technikusok tudását aranyárban mérik a cégek.

Emelkednek a fizetések a fizikai munkát végzők körében./

Fotó: Yury Kim/Pexels.com

A fizetések határa a csillagos ég

A számok magukért beszélnek: a képzett munkaerő fizetése ma már bruttó 500-600 ezer forintnál kezdődik, de ez csak az alap. A legkeresettebb szakmákban ennél jóval többet lehet keresni. A PLC-technikusok bére például a 700 ezer forinttól egészen az 1 millió 50 ezer forintos csúcsig terjedhet. Hasonlóan jól járhatnak az automatizálási karbantartók is, akik szintén megcsíphetik a hétszámjegyű összeget. A hegesztők, CNC-gépkezelők és karbantartók sem panaszkodhatnak, náluk a tapasztaltabb szinten 550 és 800 ezer forint között mozog a havi bruttó bér.

A növekedésnek pedig még nincs vége. Balogh Eszter, a Gi Group üzletágvezetője hangsúlyozta: jövőre érdemben emelkedni fog a kékgalléros munkavállalók fizetése. A szakember emlékeztetett a döntésre, miszerint 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő. Ez a lépés az egész fizetési skálát felfelé tolja majd, így a képzetlen munkaerő jelenlegi 350-400 ezer forintos átlagbére is jelentősen nőhet.

A dolgozók tisztában vannak az értékükkel, amit a felmérés adatai is igazolnak. A munkavállalók több mint fele, 52 százaléka nyitott a munkahelyváltásra, további 42 százalék pedig bár nem keres aktívan, egy visszautasíthatatlan ajánlatra azonnal igent mondana. A mobilitás legfőbb oka természetesen a pénz: az elmúlt évek nehézségei után mindenki a jobb kereseti lehetőségeket keresi. A cégeknek tehát fel kell kötniük a nadrágot, ha meg akarják tartani a legjobb embereiket. Nemcsak a hazai versenytársakkal, hanem a külföldi munkaadókkal is küzdeniük kell, hiszen a dolgozók fele nyitott lenne a külföldi munkavállalásra is. Ez a nyomás a magyar munkavállalók malmára hajtja a vizet, hiszen a vállalatok kénytelenek versenyképesebb béreket és vonzóbb juttatásokat – például extra szabadnapot vagy egészségügyi ellátást – kínálni.