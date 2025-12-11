Új fogyasztó gyógyszer: soha nem látott mértékű súlycsökkenést értek el egy vizsgálatban

Képzelje el, hogy a testsúlya közel harmadát leadja, s nem évek, hanem alig több mint egy év alatt. Pontosan ezt mérték egy új, kísérleti fogyasztó gyógyszernél, amelyről most számolt be az amerikai Eli Lilly gyógyszercég. A hetente egyszer beadott fogyasztó injekció a retatrutid az inkretinek osztályába tartozik, amelyek célja a GLP-1 hormon hatásának utánzása, amely segít szabályozni a vércukorszintet, lassítja a gyomor kiürülését és csökkenti az étvágyat, így elősegíti a fogyókúra folyamatát – közölte a Reuters.

Új csoda fogyasztó injekció jelenhet meg a közeljövőben a piacon, de érdemes orvossal konzultálni minden esetben Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A készítmény a legfrissebb, késői fázisú klinikai vizsgálatában a betegek átlagosan 28,7% súlycsökkenést értek el. Ez azt jelenti, hogy egy 120 kilós embernél ez több mint 34 kiló mínusz. A legmagasabb dózis esetében voltak, akik 30 kilónál is többet fogytak – orvosi beavatkozás nélkül, csak az injekciók segítségével.

Fogyasztó injekció: mi ez az új szer, és miben más a mostaniaknál?

Az utóbbi években olyan nevek lepték el a híreket, mint a Wegovy, az Ozempic vagy a Zepbound – ezek az úgynevezett GLP–1-es gyógyszerek, amelyek csökkentik az étvágyat, lassítják a gyomorürülést, így kevesebbet eszik a használójuk. A retatrutide ennél is tovább megy. A szakértők csak „triple G”-nek nevezik, mert három különböző hormonrendszert egyszerre céloz: a GLP–1-et, a GIP-et és a glukagont.

Ez olyan, mintha három fogyást segítő mechanizmust kapcsolnának be egyszerre, s az eredmény: kevesebb éhség, gyorsabb anyagcsere, jobb vércukorszint-szabályozás. A vizsgálatok alapján ez eredményezhette a most látott, brutális súlycsökkenést.

Nem csak a kilók mentek le – a fájdalom is

Az egyik most bemutatott vizsgálatban elhízott, térdízületi porckopásban (osteoarthritis) szenvedő betegek vettek részt. Esetükben a túlsúly nemcsak esztétikai kérdés, hanem minden lépés fájdalmas terhelés az ízületeknek. A résztvevők, 68 héten át, hetente egyszer kapták az injekciót, és a legmagasabb dózisnál több mint 30 kilót fogytak átlagosan.

Ami különösen érdekes: nemcsak lefogytak, hanem a térdfájdalom is jelentősen csökkent. Vagyis a fogyás itt nagyon is kézzelfogható életminőség-javulást hozott: könnyebb mozgás, kevesebb fájdalom, aktívabb hétköznapok.