Új fogyasztó gyógyszer: soha nem látott mértékű súlycsökkenést értek el egy vizsgálatban

Képzelje el, hogy a testsúlya közel harmadát leadja, s nem évek, hanem alig több mint egy év alatt. Pontosan ezt mérték egy új, kísérleti fogyasztó gyógyszernél, amelyről most számolt be az amerikai Eli Lilly gyógyszercég. A hetente egyszer beadott fogyasztó injekció a retatrutid az inkretinek osztályába tartozik, amelyek célja a GLP-1 hormon hatásának utánzása, amely segít szabályozni a vércukorszintet, lassítja a gyomor kiürülését és csökkenti az étvágyat, így elősegíti a fogyókúra folyamatát – közölte a Reuters.
A készítmény a legfrissebb, késői fázisú klinikai vizsgálatában a betegek átlagosan 28,7% súlycsökkenést értek el. Ez azt jelenti, hogy egy 120 kilós embernél ez több mint 34 kiló mínusz. A legmagasabb dózis esetében voltak, akik 30 kilónál is többet fogytak – orvosi beavatkozás nélkül, csak az injekciók segítségével.
Fogyasztó injekció: mi ez az új szer, és miben más a mostaniaknál?
Az utóbbi években olyan nevek lepték el a híreket, mint a Wegovy, az Ozempic vagy a Zepbound – ezek az úgynevezett GLP–1-es gyógyszerek, amelyek csökkentik az étvágyat, lassítják a gyomorürülést, így kevesebbet eszik a használójuk. A retatrutide ennél is tovább megy. A szakértők csak „triple G”-nek nevezik, mert három különböző hormonrendszert egyszerre céloz: a GLP–1-et, a GIP-et és a glukagont.
Ez olyan, mintha három fogyást segítő mechanizmust kapcsolnának be egyszerre, s az eredmény: kevesebb éhség, gyorsabb anyagcsere, jobb vércukorszint-szabályozás. A vizsgálatok alapján ez eredményezhette a most látott, brutális súlycsökkenést.
Nem csak a kilók mentek le – a fájdalom is
Az egyik most bemutatott vizsgálatban elhízott, térdízületi porckopásban (osteoarthritis) szenvedő betegek vettek részt. Esetükben a túlsúly nemcsak esztétikai kérdés, hanem minden lépés fájdalmas terhelés az ízületeknek. A résztvevők, 68 héten át, hetente egyszer kapták az injekciót, és a legmagasabb dózisnál több mint 30 kilót fogytak átlagosan.
Ami különösen érdekes: nemcsak lefogytak, hanem a térdfájdalom is jelentősen csökkent. Vagyis a fogyás itt nagyon is kézzelfogható életminőség-javulást hozott: könnyebb mozgás, kevesebb fájdalom, aktívabb hétköznapok.
Jól hangzik – de azért van egy kis bökkenő
Fontos kimondani: ez még nem csodagyógyszer, hanem kísérleti készítmény, amely még nem elérhető patikában,
továbbra is vizsgálják, és komoly mellékhatásokkal is járhat. A legmagasabb dózisnál a betegek kb. 20 százalékánál jelentkezett furcsa bőrérzés (bizsergés, zsibbadás, „hangyamászás” érzés), és a páciensek közel egyötöde abbahagyta a kezelést mellékhatások miatt.
Volt, aki azért lépett ki a programból, mert túl gyorsnak élte meg a fogyást, vagy túlságosan megterhelőnek érezte a szervezetére nézve. Emellett a már ismert „fogyasztó injekciós” mellékhatások is felbukkantak:
- hányinger,
- hányás,
- hasmenés vagy székrekedés,
- étvágytalanság.
Mikor lehet ebből „valódi” gyógyszer?
A retatrutide körül több késői fázisú (III. fázisú) vizsgálat is fut, többek között, elhízásban, 2-es típusú cukorbetegségben, és más anyagcsere-betegségekben. A jelenlegi tervek szerint 2026 körül zárulhatnak le a fő vizsgálatok, és csak ezután kérhet a cég hivatalos engedélyeztetést. Ez azt jelenti, hogy még évekbe telhet, mire egy ilyen szer – ha minden jól megy – valóban elérhető lesz a hétköznapi betegek számára.
Mit jelent ez neked, ha túlsúlyos vagy?
Fontos tehát, hogy ez még nem a jelen, hanem a jövő – ma is korlátozott az elérhetőség, a támogatás, nem beszélve az árakról. Az ilyen gyógyszerek pedig nem helyettesítik az életmódváltást, inkább megtámogatják: kevesebb éhség, jobb kontroll, könnyebb kitartást eredményezve. Orvosi felügyelet nélkül pedig semmiképp sem szabad „csak úgy” fogyasztó injekciókat szerezni (pláne kétes forrásból, netről, magánimportból).
A Lilly részvényei – amely a múlt hónapban elsőként érte el az 1 billió dolláros értékelést a fogyókúrás gyógyszerei iránti megnövekedett keresletnek köszönhetően. A vállalat részvényeinek idei több mint 35%-os emelkedését nagyrészt a fogyókúrás gyógyszerek piacának robbanásszerű növekedése vezérelte. A rivális Novo amerikai tőzsdén jegyzett részvényei ma rövid időre estek a Lilly bejelentését követően, mielőtt ismét emelkedni kezdtek volna.