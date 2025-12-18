Jövőre alapos változások jönnek a földtulajdonlással kapcsolatban, az Országgyűlés több módosítást is megszavazott

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, ami szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves, stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben, és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, és a spekulatív földszerzés megakadályozása.

Januártól több ponton is változik a földforgalmazás rendje

Földforgalmazás rendje: több változás is jön jövőre

A most az Országgyűlés által megszavazott módosítások nagy része a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, így valószínűleg januártól már alkalmazni kell az új szabályokat. Az elfogadott változásokat a Nemzeti Agrárkamara jogi szakértője, dr. Farkas Diana által készített összefoglaló alapján ismertetjük.

Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet

A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdésének új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.

Törvényes örökléssel szerzett föld cseréje

A birtokösszevonási célú cserénél, ha a törvényes örökléssel szerzett föld tulajdonjogával a tulajdonos a 300 hektárt túllépte, a törvényes öröklést megelőzően bármilyen jogcímen megszerzett föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető. Más szóval eddig csak azt a területet lehetett elcserélni, amit a törvényes örökléssel szerzett a tulajdonos, ezek után azt is el lehet cserélni, ami az örökléskor már megvolt.

Az adásvétel jóváhagyása alatt nem lehet újabb haszonbérletet kötni

Korábban már rendelkezett arról a törvény, hogy az adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása alatt, miután ez a tény feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapjára, nem lehet a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani. Ennek indoka érthető, hiszen a vevő például egy hamarosan lejáró bérleti szerződés ismeretében vette meg a földet, bízva abban, hogy a közeljövőben birtokba is veheti azt. Azonban az eladó és a még birtokban lévő bérlő, ha időközben meghosszabbította a haszonbérletet, akkor a vevő azzal a ténnyel szembesült, hogy majd csak később tud birtokba lépni. A mostani módosítás már nemcsak a hosszabbítást, de az új haszonbérleti szerződés megkötését sem engedi meg.