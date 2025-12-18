Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Ezt látnia kell!

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

földforgalmi törvény

Jövőre alapos változások jönnek a földtulajdonlással kapcsolatban, az Országgyűlés több módosítást is megszavazott

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Országgyűlés elfogadta az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló törvényt, ami jelenleg kihirdetésre vár. Ennek nyomán a jövő évtől több ponton is változik a földforgalmazás rendje.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, ami szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves, stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben, és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, és a spekulatív földszerzés megakadályozása.

Földforgalmazás rendje, mezőgazdaság, földművelés, termőföld árak, termőföldárak, 2025
Januártól több ponton is változik a földforgalmazás rendje
Fotó: Shutterstock

Földforgalmazás rendje: több változás is jön jövőre

A most az Országgyűlés által megszavazott módosítások nagy része a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, így valószínűleg januártól már alkalmazni kell az új szabályokat. Az elfogadott változásokat a Nemzeti Agrárkamara jogi szakértője, dr. Farkas Diana által készített összefoglaló alapján ismertetjük.

Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet

A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdésének új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.

Törvényes örökléssel szerzett föld cseréje

A birtokösszevonási célú cserénél, ha a törvényes örökléssel szerzett föld tulajdonjogával a tulajdonos a 300 hektárt túllépte, a törvényes öröklést megelőzően bármilyen jogcímen megszerzett föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető. Más szóval eddig csak azt a területet lehetett elcserélni, amit a törvényes örökléssel szerzett a tulajdonos, ezek után azt is el lehet cserélni, ami az örökléskor már megvolt.

Az adásvétel jóváhagyása alatt nem lehet újabb haszonbérletet kötni

Korábban már rendelkezett arról a törvény, hogy az adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása alatt, miután ez a tény feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapjára, nem lehet a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani. Ennek indoka érthető, hiszen a vevő például egy hamarosan lejáró bérleti szerződés ismeretében vette meg a földet, bízva abban, hogy a közeljövőben birtokba is veheti azt. Azonban az eladó és a még birtokban lévő bérlő, ha időközben meghosszabbította a haszonbérletet, akkor a vevő azzal a ténnyel szembesült, hogy majd csak később tud birtokba lépni. A mostani módosítás már nemcsak a hosszabbítást, de az új haszonbérleti szerződés megkötését sem engedi meg.

Állami tulajdonú cégek földjei 

A 100 százalékos állami tulajdonú gazdasági társaságok a jövőben nem lehetnek tulajdonosai mező- és erdőgazdasági földeknek. A meglévő, 1/1 arányban a tulajdonukban lévő földeket át kell adniuk a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv (jelenleg az Agrárminisztérium) részére és a jövőben az felel a földterületek további hasznosításáért, a szükséges szerződések megkötéséért. Ez alól van két fő kivétel: az egyik az állami tulajdonú erdészeti társaságok, a másik a fejlesztési célú beruházáshoz megszerzett területek.

Földtulajdonosi jóváhagyás kell előhaszonbérlő jóváhagyásához

Ha a kormányhivatal nem a szerződés szerinti haszonbérlővel, hanem egy rájelentkező előhaszonbérlővel hagyná jóvá a haszonbérleti szerződést, mert az előhaszonbérletre jogosultak rangsorában megelőzi a bérlőt, akkor mielőtt meghozná döntését a hivatal, nyilatkozattételre hívja fel a haszonbérbeadót a belépő személlyel kapcsolatban. 

  • Ha hozzájárul a tulajdonos, akkor a hivatal kiadja a jóváhagyó döntést az előhaszonbérlővel. 
  • Ha nem járul hozzá, akkor a szerződés nem jön létre, a hatósági jóváhagyási eljárást meg kell szüntetni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!