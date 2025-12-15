Áttörés a Duna egyik szakaszán: a természet és a hajózás is nyer

Hosszas tervezést és egyeztetéseket követően a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) szakmai vezetésével átalakítják az elavult partmenti folyószabályozási kőműveket, az ún. sarkantyúkat. Ezek olyan terelőművek, amelyek a hajózási főútvonal felé terelik a vizet, hogy az év minél nagyobb részében lehessen rajta hajózni. A WWF közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint a beruházás a Danube4All projekt keretében valósul meg.
Megépítésük azonban számos negatív következménnyel járt: lelassították a part menti áramlást, ennek következtében lerakódott a finom hordalék és szűkült a meder, emellett inváziós növény- és állatfajok is ellepték a sarkantyúk felületét vagy környezetét.
A cél egy olyan mintabeavatkozás kialakítása a Duna 1676. folyókilométerénél, ahol meghagyják ugyan a sarkantyúk eredeti, hajózást segítő funkcióját, de egyúttal alkalmazkodási lehetőséget teremt a halivadékok számára a túléléshez, amikor a hullámverés a partra száműzné őket, ahonnan nincs visszatérés.
A beavatkozásnak más előnyei is vannak, például nem szűkül tovább a főmeder - amit a sarkantyúk megléte okozott - és a változatossá váló partmenti áramlási viszonyok több halfajnak adnak otthont.
A DINPI oldalán összegzi a jelenlegi, illetve a tervezett beavatkozás után várható élőhely medermorfológiai sajátosságait, és áramlási sebességeit.
A folyószabályozás legfontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:
- A tervezési területen belül az élőhely strukturális diverzitása növekszik.
- A sarkantyúk megbontásával a part menti áramlás intenzívebbé válik, kisvíznél is változatos medermorfológiai állapotok alakulnak ki, illetve tapasztalható lesz a márna szinttáj parti zónájára jellemző 10-20 cm/s-es vízsebesség (középvíznél 60-80 cm/s, nagyvíznél 100-120 cm/s).
- A folyó tengelyével párhuzamos hosszanti kavicspad, a közel merőlegesen érkező, hajók keltette hullámok ellen védelmet nyújt, a part menti sávot leárnyékolja, a hullámok hatását csökkenti .
- A kavicspad a nagyvízi állapotban a sarkantyúk által lecsökkentett zónában van, magasabb sebességek csak a pad tetején alakulnak ki. A kavicspad 1,5 centiméteres átlagos szemcseátmérővel stabil, noha a nagyvízkor a pad tetején jellemző csúsztatófeszültség-értékek a kritikus érték közelében vannak. A közepes kavicsra vonatkozó kritikus csúsztatófeszültség 5,7-12,2 N/m2 tartományba esik.
- A megvalósítás összeegyeztethető az árvízvédelem és a hajózás érdekeivel.