Áttörés a Duna egyik szakaszán: a természet és a hajózás is nyer

Hosszas tervezést és egyeztetéseket követően a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) szakmai vezetésével átalakítják az elavult partmenti folyószabályozási kőműveket, az ún. sarkantyúkat. Ezek olyan terelőművek, amelyek a hajózási főútvonal felé terelik a vizet, hogy az év minél nagyobb részében lehessen rajta hajózni. A WWF közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint a beruházás a Danube4All projekt keretében valósul meg.

Megindult a Duna főágának egyik szakaszán a folyószabályozás

Fotó: WWF/Facebook

Megépítésük azonban számos negatív következménnyel járt: lelassították a part menti áramlást, ennek következtében lerakódott a finom hordalék és szűkült a meder, emellett inváziós növény- és állatfajok is ellepték a sarkantyúk felületét vagy környezetét.

A cél egy olyan mintabeavatkozás kialakítása a Duna 1676. folyókilométerénél, ahol meghagyják ugyan a sarkantyúk eredeti, hajózást segítő funkcióját, de egyúttal alkalmazkodási lehetőséget teremt a halivadékok számára a túléléshez, amikor a hullámverés a partra száműzné őket, ahonnan nincs visszatérés.

A beavatkozásnak más előnyei is vannak, például nem szűkül tovább a főmeder - amit a sarkantyúk megléte okozott - és a változatossá váló partmenti áramlási viszonyok több halfajnak adnak otthont.

A DINPI oldalán összegzi a jelenlegi, illetve a tervezett beavatkozás után várható élőhely medermorfológiai sajátosságait, és áramlási sebességeit.

A folyószabályozás legfontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: