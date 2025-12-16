Formabontó listára került fel a főváros: ezeket az utakat érdemes kerülni karácsonykor

Már javában tart az ünnepi szezon, és a karácsonyi ünnepek alatt sokan szeretnének kikapcsolódni. Az év ezen időszakában rendkívül nagy a forgalom az utakon, mivel az emberek ajándékokat vásárolnak, meglátogatják a családtagjaikat vagy épp a karácsonyi vásárokat járják. A DiscoverCars.com globális autókölcsönző összehasonlító oldal csapata felmérte Európa legforgalmasabb útjait az évnek ebben az időszakában. A honlap kiválasztotta Európa tíz legforgalmasabb városát, és elemezték, hogy decemberben melyik napon volt a legnagyobb forgalom a vizsgált utakon.
M25 - London: Minden évben karácsony előtt jön el az "Őrült péntek"
A londoni M25-ös autópálya az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb útja. Az ünnepi időszakban ezen az útszakaszon köztudottan hatalmas a forgalom. Tavaly itt a legforgalmasabb nap december 20-a volt, a karácsony előtti utolsó péntek. 2024-ben az AA sárga forgalmi figyelmeztetést adott ki, mivel az út egyes részein súlyos torlódások miatt a sofőröknek akár 45 percet is kellett vesztegelniük.
Az Egyesült Királyságban a karácsony előtti utolsó pénteket „Mad Friday”-nek nevezik, ami köztudottan az esti munka utáni italozásról és ünneplésről ismert. A kocsmákban elfogyasztott ünnepi italok mellett a karácsony előtti utolsó péntek az az időszak is, amikor sokan befejezik az éves munkát. Ez magyarázhatja, hogy miért volt a legforgalmasabb óra az utakon 2024-ben délután 4 és 5 óra között. A torlódások ebben az órában nagyon súlyosak voltak, mivel a főbb csomópontok és a Heathrow repülőtér közelében lévő kulcsfontosságú szakaszokon hosszú, álló kocsisorokról számoltak be a híradások.
Az ingázók és vakációzók jelentette terhelés már túl sok a berlini A100-asnak
Németország nyüzsgő fővárosában, Berlinben szintén december 20-a volt a legzsúfoltabb nap az utakon. Az ingázók aránya a forgalomban 30 százalékkal magasabb volt, amit tetézett a karácsonyi vakációra utazók nagy száma is. A kifelé tartó autópályákon, mint például az A100-as déli körgyűrűn a megnövekedett forgalom miatt nagy káosz alakult ki. Tavaly itt a legforgalmasabb óra 16-17 óra között volt, valószínűleg az ingázóknak köszönhetően.
Ha idén Berlin ikonikus karácsonyi vásárainak meglátogatását tervezi, jobb ha messzire elkerüli ezt az utat december 19-én, pénteken 16 és 17 óra között.
Spanyolországban is a főváros környéki utak voltak a legforgalmasabbak
Spanyolország fővárosában, Madridban sem ismeretlenek a forgalmi dugók, különösen a karácsony előtti utolsó pénteken. 2024-ben azt tapasztaltuk, hogy december 20-a, péntek volt a legforgalmasabb nap az autósok számára, különösen 17:00 és 18:00 óra között. A DiscoverCars.com azt tapasztalta, hogy 20-a és karácsony napja között körülbelül 6,7 millió autó közlekedett a Madrid körüli utakon, ezért érdemes lehet gondosan megtervezni a csúcsforgalmi időszakok elkerülését, ha ebben az időszakban a spanyol fővárost autóval közelítené meg.
Madridban 2021-ben a legforgalmasabb nap az autósok számára szenteste volt. Ez valószínűleg az utolsó pillanatban kétségbeesetten karácsonyi ajándékokat keresgélő vásárlóknak volt köszönhető. A forgalom növekedéséhez az ingázók forgalma is hozzájárulhatott, valamint az akkor érvényben lévő COVID-korlátozások.
Vajon megéri a Les marchés de Noël látványa a több órányi dugóban veszteglést?
A francia főváros, Párizs, sokak számára népszerű nyaralóhely, és a „szerelem városaként” ismert. Azoknak, akik karácsonykor utaznak oda, érdemes lehet útvonalukat úgy megtervezni, hogy elkerüljék a csúcsforgalmat. 2024-ben a legforgalmasabb időszak itt is december 20-a volt, délután 5 és 6 óra között. Ezen a napon komoly torlódások voltak, mivel a vakációzni indulók forgalma ütközött az esti csúccsal, ami túlterhelte a Périphérique-et.
Párizs környékén 2020-ban a torlódás december 18-án tetőzött, annak ellenére, hogy a kijárási korlátozások miatt a forgalom 40-60 százalékkal kisebb volt az átlagosnál, hiszen sokan otthon maradtak. Ha karácsonykor Franciaországba látogat, érdemes lehet megnéznie a Les marchés de Noël-t, azaz a fából készült piaci standokat, ahol ünnepi árukat, például finom ételeket és karácsonyi díszeket árulnak.
Időben induljunk el, ha oda akarunk érni a bécsi Krampuszfutásra
Bécs, avagy a „zene városa” klasszikus zenei kultúrájáról ismert, és számos művészeti múzeumnak és grandiózus palotának ad otthont. Ez a gyönyörű város hagyományosan számos karácsonyi vásárt is kínál az utazóknak. Ha karácsonykor Bécsbe tervez látogatni, érdemes lehet elkerülni az autózást az utolsó pénteken 17 és 18 óra között!
Tavaly december 20-án, pénteken volt a legforgalmasabb nap az ünnepi időszakban 2024-ben Bécsben, a csúcsidőszak 17 és 18 óra között volt, valószínűleg a munkából hazafelé tartók és a nyaralni indulók miatt. Ugyanez mondható el 2023-ról és 2022-ről is, ahol az utolsó pénteken 17 és 18 óra között volt a legnagyobb a torlódás. Ha az évnek ebben a szakaszában megy Bécsbe, találkozhat több szórakoztató és egyedi karácsonyi rendezvénnyel, mint például a Krampuszfutás.
Varsó is népszerű
Varsó Lengyelország fővárosa és legnagyobb városa, amely gasztronómiájáról és gazdag történelméről ismert. Ez a nyüzsgő város rabul ejti az utazók szívét a világ minden tájáról, és nagyon népszerű karácsonyi vásárral is büszkélkedhet. 2024-ben Varsóban is a legforgalmasabb nap az autóval közlekedők számára december 20-a, péntek volt, akárcsak a listán szereplő sok más városban. Az S8-as autópályán a torlódások csúcsidőszaka délután 4 és 5 óra között volt, ami valószínűleg az ingázók és a karácsonyra haza- vagy elutazók miatt volt.
Budapest a renitens, tavaly nem december 20-a volt a legforgalmasabb nap az utakon
Magyarország fővárosa
- gyönyörű építészetéről,
- gazdag történelméről és
- ízletes ételeiről
ismert, így nagyon népszerű turisztikai célpont. 2024-ben a legforgalmasabb nap a forgalom szempontjából december 6-án, pénteken volt, amely az egyetlen város a listán, ahol nem a karácsony előtti utolsó péntek a legforgalmasabb nap az autóval közlekedők szempontjából. Ez valószínűleg a Mikulásnak tudható be, amely december 6-ára esik. A családok gyakran együtt ünneplik ezt a napot, ami nagyobb forgalmat eredményezhet az utakon.
A tendencia azonban az elmúlt években belesimult az európai trendbe, mivel a legnagyobb forgalmú nap 2023-ban december 22-ére, 2022-ben december 23-ára, 2021-ben szentestére, 2020-ban pedig december 18-ára esett, akárcsak az összeállításban szereplő többi városban. Budapesten ezeken a napokon a legforgalmasabb óra délután 4 és 5 óra között volt, valószínűleg az ingázók és a karácsonyi bevásárlások miatt.
December 25-én mindenhol megáll az élet
Az elmúlt öt évben mind a tíz városban december 25-én, vagyis karácsony napján volt a legkisebb forgalom az utakon. Ez valószínűleg azért van, mert a legtöbb ember otthon ünnepli a karácsonyt szeretteivel. Az elemzés azt is megállapította, hogy az elmúlt öt évben az összes városban a leglassabb forgalom hajnali 4 és 6 óra között volt. Ez valószínűleg azért van, mert reggel ilyenkor sokan alszanak, miután előző este megünnepelték a szentestét.