Formabontó listára került fel a főváros: ezeket az utakat érdemes kerülni karácsonykor

Már javában tart az ünnepi szezon, és a karácsonyi ünnepek alatt sokan szeretnének kikapcsolódni. Az év ezen időszakában rendkívül nagy a forgalom az utakon, mivel az emberek ajándékokat vásárolnak, meglátogatják a családtagjaikat vagy épp a karácsonyi vásárokat járják. A DiscoverCars.com globális autókölcsönző összehasonlító oldal csapata felmérte Európa legforgalmasabb útjait az évnek ebben az időszakában. A honlap kiválasztotta Európa tíz legforgalmasabb városát, és elemezték, hogy decemberben melyik napon volt a legnagyobb forgalom a vizsgált utakon.

Az ünnepi időszakban a fővárosok környékén megugrik az autóforgalom. / Fotó: Csudai Sándor

M25 - London: Minden évben karácsony előtt jön el az "Őrült péntek"

A londoni M25-ös autópálya az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb útja. Az ünnepi időszakban ezen az útszakaszon köztudottan hatalmas a forgalom. Tavaly itt a legforgalmasabb nap december 20-a volt, a karácsony előtti utolsó péntek. 2024-ben az AA sárga forgalmi figyelmeztetést adott ki, mivel az út egyes részein súlyos torlódások miatt a sofőröknek akár 45 percet is kellett vesztegelniük.

Az Egyesült Királyságban a karácsony előtti utolsó pénteket „Mad Friday”-nek nevezik, ami köztudottan az esti munka utáni italozásról és ünneplésről ismert. A kocsmákban elfogyasztott ünnepi italok mellett a karácsony előtti utolsó péntek az az időszak is, amikor sokan befejezik az éves munkát. Ez magyarázhatja, hogy miért volt a legforgalmasabb óra az utakon 2024-ben délután 4 és 5 óra között. A torlódások ebben az órában nagyon súlyosak voltak, mivel a főbb csomópontok és a Heathrow repülőtér közelében lévő kulcsfontosságú szakaszokon hosszú, álló kocsisorokról számoltak be a híradások.

Az ingázók és vakációzók jelentette terhelés már túl sok a berlini A100-asnak

Németország nyüzsgő fővárosában, Berlinben szintén december 20-a volt a legzsúfoltabb nap az utakon. Az ingázók aránya a forgalomban 30 százalékkal magasabb volt, amit tetézett a karácsonyi vakációra utazók nagy száma is. A kifelé tartó autópályákon, mint például az A100-as déli körgyűrűn a megnövekedett forgalom miatt nagy káosz alakult ki. Tavaly itt a legforgalmasabb óra 16-17 óra között volt, valószínűleg az ingázóknak köszönhetően.