Egyedülálló lehetőség! Ingyen fürdőzhet a két ünnep között ebben a népszerű gyógyfürdőben

A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, Pest megye legolcsóbb jegyárait kínáló gyógyfürdője, idén október óta nem látogatható. A leállás ellenére azonban az ünnepi időszakban egy különleges program keretében várják a látogatókat.

Jelenleg a fürdő üzemszünet miatt zárva tart, azonban a korábbi évek hagyományait folytatva a két ünnep közt egyetlen napra megnyitják a létesítményt (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ingyenes fürdőzést biztosít a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő

December 27-én a fürdő egy kis ünnepi kikapcsolódást szeretne biztosítani mindenkinek - írta Fodor Sándor Tóalmás polgármestere Facebook-bejegyzésében. A nyílt nap keretében:

feltöltött termálmedence

feltöltött nagymedence

és szauna is várja a vendégeket.

A fürdő reggel tíz órától este nyolc óráig tart majd nyitva és még forralt borral is kínálják majd a látogatókat. A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő újranyitására egyébként jövő év január 19-éig kell várni - számolt be róla a Termálonline.

Tóalmás könnyen megközelíthető az ország bármely pontjából

Budapesttől a 31-es számú főúton, a Tápiószecső utáni lehajtón keresztül jutunk el a községbe. A Szent András gyógyvizes strand, kemping és ifjúsági tábor a község észak-keleti részén, a Hajta patak mellet található. Szénhidrogén kutatás során egy meddő fúrásból termálvíz tört fel 1969-ben. A vízadó réteg 870 m mélyen található. A víz jellegzetessége- eltérően az alföldi termálvizek nagy részétől- kis keménységű, alkáli-hidrogénkarbonátos. A kútfejnél a víz hőmérséklete 47,5 C.

A víz 2002-ben ásványvízzé, 2004-ben gyógyvízzé lett nyilvánítva. Szent András gyógyvíz néven került lajstromozásra

- írták a fürdő honlapján.