A kormány és a fuvarozók többsége megegyezett – egy kisebbség így is megbénította Budapest közlekedését

A fuvarozókat képviselő legnagyobb szervezetek és a kormány pénteken megegyezésre jutott a díjak körül kialakult vitában, egy csoportjuk azonban tartotta magát ahhoz, hogy demonstrálni fog, így jócskán megnehezítették Budapest és a régió közlekedését a karácsony előtt.

A fuvarozók nagy többségét képviselő szervezetek megállapodtak a kormánnyal

Fotó: Zetovics Mario

A kormány korábban kommunikált egyértelmű célja a tiltakozás kiváltó intézkedéssel az volt, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli. Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek megfogalmazták azokat az érveket és szempontokat, amelyek a hazai fuvarozók versenyképességének megőrzése érdekében szükségesek.

A kormány ezeket figyelembe vette és ennek eredményeként jutottak a múlt pénteken egyezségre az érdekvédelmi szervezetekkel. A megbeszéléseken a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselet vett részt, amelyek a fuvarozó cégek 70 százalékát ( 8 500 vállalkozás) és 56 000 járművet képviseltek.

A fuvarozói szakma főbb számai Magyarországon:

80 000 jármű

12 059 vállalkozó

Ehhez képest egy a december 22-i tüntetés statisztikája:

350–400 jármű (a teljes járműállomány 0,5%-a)

150 vállalkozó (a teljes fuvarozói vállalkozói kör 1,2%-a)

Ezek a megkötött megállapodás főbb pontjai:

tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen – ez azt jelenti, hogy a nem Magyarországról és nem Magyarországra menő áru nem hagyhatja el a 2x2 sávos utakat, ameddig Magyarországon áthalad

az útdíjak emelése 2 lépcsőben valósul meg 2026-ban: 1. január 1-én 4,3%-kal, majd március 1-én a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 %-ra kiegészülve a 2025-ös díjakhoz képest,

a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor, ezzel a fuvaros a megbízó felé igazolni tudja, hogy neki milyen díjat kell az úthasználatért fizetnie,

a fő és mellékúthálózatra vonatkozó korlátozások negyedévente kerülhetnek felülvizsgálatra

december 19-el elindult a bírságriasztás, tehát az a kamionos, akik hibásan vásárolt jegyet és ezért bírságot kell fizetni, automatikus jelzés kap a hiba korrigálására, majd május 1-től moratóriumot vezetünk be, amelyben lehetőséget kap arra, hogy kifizesse a különbözetet a hibásan megállapított ár és a valós ár között, anélkül, hogy bírságot kellene fizetnie,

A termékek ára és a szállítás/útdíj költsége

Ha egy termék 1000 forintba kerül, akkor abból 100–150 forint a szállítási költség, az útdíj pedig ebből a szállítási költségből 10–15 forint. Az új díjak ezt az útdíjat 11–16,5 forintra emelik. Így pedig végképp megkérdőjelezhető, hogy volt-e értelme kamionsorokkal bevonulni Budapestre, megnehezítve annak közlekedését pont a karácsonyi időszakban.