Vészjelzést adtak le: kritikus helyzetben a német gazdaság

A vállalatok helyzete kritikus, hangulatuk az elmúlt félévben jelentősen romlott, rendkívül negatív, egyes esetekben egyenesen agresszív érzelmeket szül az ágazati szereplőkben a jelenlegi kétségbeejtő gazdasági helyzet – adta le a vészjelzést Peter Leibinger, a Német Iparszövetség (BDI) befolyásos vezetője, kedden. A Bild cikke szerint a szövetségi kormány lassú reformüteme egyre nagyobb felháborodást vált ki a német üzleti közösségben. Az Ifo vezető elemzőjének figyelmeztetése után most a BDI elnöke kongatja a vészharangot: ha nem változtatnak sürgősen a berlini döntéshozók, annak beláthatatlan következményei lehetnek a német iparra, egyszersmind a német gazdaságra.
Bíztató kezdet után jött az egy helyben toporgás – a német gazdaság kilátásai egyre borúsabbak
„Amikor a kormány májusban hivatalba lépett, a helyzet kritikus volt, de a hangulat reményteli” – idézte fel Leibinger a Süddeutsche Zeitungnak. Ám a nyár folyamán a koalíció célt tévesztett – jegyezte meg. A BDI vezetője szerint a korábban tapasztalt problémák továbbra is fennállnak, de a vállalatok közül sokan minden eddiginél csalódottabbak”.
Leibinger borúsan látja a jövőt és azt mondja: „a Szövetségi Köztársaság megalapítása óta a legsúlyosabb és leghosszabb recessziójának kellős közepén vannak: 2018 óta csökken a termelés, alacsony a termelékenységnövekedés, és a gazdasági növekedés tekintetében a nagyobb gazdaságok közül a sor végén kullognak. Megjegyezte: „a német szociális modell fenyegetően csúszik ki ujjaik közül”.
A vámok és a záródó globális piacok problémja kimozogható, a strukturális gondokat kell megoldani
Leibinger kritizálja mindazt, amit manapság látszólag tipikusan németnek tartanak: „Bürokrácia, rövid munkaidő, a rugalmasság hiánya – ezek mind olyan dolgok, amelyek a gyorsaságunkba kerülnek. Meg tudunk birkózni a vámokkal és a kevésbé nyitott globális piacokkal. A fő problémánk a gyorsaság, egyszerűen túl lassúak vagyunk.” Ugyanakkor azt elismeri, hogy az üzleti közösség elvárásai a CDU/CSU kancellárjával, Friedrich Merzzel és az SPD-vel szemben részben talán túl magasak voltak.
A BDI elnöke egy másik aggodalmat is felvetett:
a kínai vállalatok jelentette kihívások a kulcsfontosságú német iparágak, például az autóipar, a vegyipar és a gépipar pozícióját is megrendítette.”
„Iparunk valóban veszélyben van, mert Kína másolja az üzleti modellünket, de olcsóbban és mindenekelőtt sokkal gyorsabban végzi el azt, amit mi” – figyelmeztet Leibinger. Ugyanakkor pozitívumként említi a BDI elnöke, hogy Németország továbbra is rendkívül magas szintű szakértelemmel rendelkezik. Mint mondja: a németek továbbra is világbajnokok az összetett, technológiára összpontosító termékek –
- alkatrészek,
- alrendszerek,
- gépek,
- berendezések
- és egyéb, mélyreható ismereteket igénylő áruk
– gyártásában. És a világnak továbbra is szüksége lesz ezekre a csúcstechnológiás termékekre – fűzi hozzá.
Az Ifo elemzője is kevesli a fekete-vörös koalíció által eddig végrehajtott reformokat
Korábban az Origo a témában megírta, kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.
„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.