Vészjelzést adtak le: kritikus helyzetben a német gazdaság

A vállalatok helyzete kritikus, hangulatuk az elmúlt félévben jelentősen romlott, rendkívül negatív, egyes esetekben egyenesen agresszív érzelmeket szül az ágazati szereplőkben a jelenlegi kétségbeejtő gazdasági helyzet – adta le a vészjelzést Peter Leibinger, a Német Iparszövetség (BDI) befolyásos vezetője, kedden. A Bild cikke szerint a szövetségi kormány lassú reformüteme egyre nagyobb felháborodást vált ki a német üzleti közösségben. Az Ifo vezető elemzőjének figyelmeztetése után most a BDI elnöke kongatja a vészharangot: ha nem változtatnak sürgősen a berlini döntéshozók, annak beláthatatlan következményei lehetnek a német iparra, egyszersmind a német gazdaságra.

Egyre borúsabb a német gazdasági élet szereplőinek jövőképe / Fotó: Shutterstock

Bíztató kezdet után jött az egy helyben toporgás – a német gazdaság kilátásai egyre borúsabbak

„Amikor a kormány májusban hivatalba lépett, a helyzet kritikus volt, de a hangulat reményteli” – idézte fel Leibinger a Süddeutsche Zeitungnak. Ám a nyár folyamán a koalíció célt tévesztett – jegyezte meg. A BDI vezetője szerint a korábban tapasztalt problémák továbbra is fennállnak, de a vállalatok közül sokan minden eddiginél csalódottabbak”.

Leibinger borúsan látja a jövőt és azt mondja: „a Szövetségi Köztársaság megalapítása óta a legsúlyosabb és leghosszabb recessziójának kellős közepén vannak: 2018 óta csökken a termelés, alacsony a termelékenységnövekedés, és a gazdasági növekedés tekintetében a nagyobb gazdaságok közül a sor végén kullognak. Megjegyezte: „a német szociális modell fenyegetően csúszik ki ujjaik közül”.

A vámok és a záródó globális piacok problémja kimozogható, a strukturális gondokat kell megoldani

Leibinger kritizálja mindazt, amit manapság látszólag tipikusan németnek tartanak: „Bürokrácia, rövid munkaidő, a rugalmasság hiánya – ezek mind olyan dolgok, amelyek a gyorsaságunkba kerülnek. Meg tudunk birkózni a vámokkal és a kevésbé nyitott globális piacokkal. A fő problémánk a gyorsaság, egyszerűen túl lassúak vagyunk.” Ugyanakkor azt elismeri, hogy az üzleti közösség elvárásai a CDU/CSU kancellárjával, Friedrich Merzzel és az SPD-vel szemben részben talán túl magasak voltak.