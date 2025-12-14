Riadót fújt az Ifo: bajban Európa legnagyobb gazdasága

Kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak – írta meg a bild.de.
A fekete-vörös koalíció gazdasági reformjai csekély segítséget jelentenek a német gazdaságnak
„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.
Az Ifo szakértői által Németország számára a 2025 és 2027 közötti évekre előrejelzett minimális növekedés már magában foglalja a szövetségi kormány óriási adóssághalmát –a szakértők a most lehetséges beruházásoknak köszönhetően
- 2026-ra 0,3 százalékpontos,
- 2027-re pedig 0,7 százalékpontos
növekedést várnak.
„A német kormány által hozott intézkedések rövid távon segítenek, de hosszú távon nem elegendőek a német gazdaság termelési kapacitásainak bővítéséhez”
– fogalmazott Wollmershäuser, az Ifo szakértője.
A zsugorodó gazdaság társadalmi következményeit Wollmershäuser az FAZ-ban súlyosnak minősítve a német társadalombiztosítási rendszert ketyegő időzített bombához hasonlította, és szerinte a jelenlegi formájában pénzügyileg nem fenntartható valódi gazdasági növekedés nélkül.
Súlyos tehertételt vett a nyakába Németország 2015-ben
Tetézi a szövetségi köztársaság baját, hogy a cégcsődök száma Németországban tizenegy éve nem volt ilyen magas. Januártól szeptember végéig a tartományi bíróságok 18 125 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet jelentettek. A Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint ez 11,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A probléma gyöke egyrészt, hogy a hagyományosan bivalyerős német ipar évek óta gyengélkedik. Ennek oka a magas energiaárakban, a globális kamatokban, az autóipar strukturális gondjaiban és a belföldi kereslet csökkenésében keresendő, ami munkahelyek tömegének megszűnéséhez vezetett.
Másrészt Németországban 2015 óta illegális bevándorlók tömege jelent meg, és a szövetségi köztársaság szokatlanul gáláns szociális ellátást juttat számukra, ami jelentősen megterheli mind a központi, mind pedig a tartományi kormányok költségvetését. Így, ha továbbra is ezt a gyakorlatot követik, az állam sem képes korábban bevett eszközökkel élénkíteni a gazdaságot.