Riadót fújt az Ifo: bajban Európa legnagyobb gazdasága

Kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak – írta meg a bild.de.

Súlyos lejtmenetben az Európai Unió legnagyobb gazdasága. (Képünk illusztráció) Fotó: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

A fekete-vörös koalíció gazdasági reformjai csekély segítséget jelentenek a német gazdaságnak

„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.

Az Ifo szakértői által Németország számára a 2025 és 2027 közötti évekre előrejelzett minimális növekedés már magában foglalja a szövetségi kormány óriási adóssághalmát –a szakértők a most lehetséges beruházásoknak köszönhetően

2026-ra 0,3 százalékpontos,

2027-re pedig 0,7 százalékpontos

növekedést várnak.

„A német kormány által hozott intézkedések rövid távon segítenek, de hosszú távon nem elegendőek a német gazdaság termelési kapacitásainak bővítéséhez”

– fogalmazott Wollmershäuser, az Ifo szakértője.

A zsugorodó gazdaság társadalmi következményeit Wollmershäuser az FAZ-ban súlyosnak minősítve a német társadalombiztosítási rendszert ketyegő időzített bombához hasonlította, és szerinte a jelenlegi formájában pénzügyileg nem fenntartható valódi gazdasági növekedés nélkül.

Súlyos tehertételt vett a nyakába Németország 2015-ben

Tetézi a szövetségi köztársaság baját, hogy a cégcsődök száma Németországban tizenegy éve nem volt ilyen magas. Januártól szeptember végéig a tartományi bíróságok 18 125 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet jelentettek. A Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint ez 11,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.