Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Kongatják a vészharangot a német gazdasági szakértők; ha nem változik valami gyorsan és radikálisan, akkor Németország akár évtizedes recesszióval is szembesülhet. Az elemzők arra is figyelmeztettek, hogy strukturális reformok nélkül a szövetségi köztársaság gazdasága hasonló zsugorodást szenvedhet el, amire korábban a fejlett országok közül csak Japánban és Olaszországban volt példa.
Németországautóipargazdasági prognózis

Kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak – írta meg a bild.de.

gazdaság, An employee works on the engine bay of a Jaguar automobile as it moves through the production line at Tata Motors Ltd.'s Jaguar assembly plant in Castle Bromwich, U.K., on Thursday, March 16, 2017. Jaguar Land Rover Chief Executive Officer Ralf Speth backed Nissan Motor Co.'s calls for extra funding for car-parts makers in the wake of last years Brexit vote, while cautioning that there must be "fair play" for all U.K. automakers. Photographer: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Súlyos lejtmenetben az Európai Unió legnagyobb gazdasága. (Képünk illusztráció) Fotó: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

A fekete-vörös koalíció gazdasági reformjai csekély segítséget jelentenek a német gazdaságnak

„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.

Az Ifo szakértői által Németország számára a 2025 és 2027 közötti évekre előrejelzett minimális növekedés már magában foglalja a szövetségi kormány óriási adóssághalmát –a szakértők a most lehetséges beruházásoknak köszönhetően  

  • 2026-ra  0,3 százalékpontos, 
  • 2027-re pedig 0,7 százalékpontos 

növekedést várnak.

„A német kormány által hozott intézkedések rövid távon segítenek, de hosszú távon nem elegendőek a német gazdaság termelési kapacitásainak bővítéséhez”

 – fogalmazott Wollmershäuser, az Ifo szakértője.

A zsugorodó gazdaság társadalmi következményeit Wollmershäuser az FAZ-ban súlyosnak minősítve a német társadalombiztosítási rendszert ketyegő időzített bombához hasonlította, és szerinte a jelenlegi formájában pénzügyileg nem fenntartható valódi gazdasági növekedés nélkül.

Súlyos tehertételt vett a nyakába Németország 2015-ben

Tetézi a szövetségi köztársaság baját, hogy a cégcsődök száma Németországban tizenegy éve nem volt ilyen magas. Januártól szeptember végéig a tartományi bíróságok 18 125 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet jelentettek. A Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint ez 11,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A probléma gyöke egyrészt, hogy a hagyományosan bivalyerős német ipar évek óta gyengélkedik. Ennek oka a magas energiaárakban, a globális kamatokban, az autóipar strukturális gondjaiban és a belföldi kereslet csökkenésében keresendő, ami munkahelyek tömegének megszűnéséhez vezetett.
Másrészt Németországban 2015 óta illegális bevándorlók tömege jelent meg, és a szövetségi köztársaság szokatlanul gáláns szociális ellátást juttat számukra, ami jelentősen megterheli mind a központi, mind pedig a tartományi kormányok költségvetését. Így, ha továbbra is ezt a gyakorlatot követik, az állam sem képes korábban bevett eszközökkel élénkíteni a gazdaságot.

 

