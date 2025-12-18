Könnygáz és vízágyú, soha nem látott tüntetés Brüsszelben – a traktorok ellepték az utcákat

Csütörtökön az uniós agrár-érdekképviseletek becslése szerint mintegy tízezer gazdálkodó érkezett a Brüsszelbe a 27 tagállamból, ezzel az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésére kerül sor az Európai Unió székhelyén. A traktorok ellepték az EU-negyed környékét, a rendőrség pedig jelentős erőket vonultatott fel. A szigorú biztonsági intézkedések részeként a rendőrök az Európai Bizottság épületének környékét kordonokkal és szögesdróttal zárták le. A Hír TV tudósítása szerint a rendfenntartók könnygázt és vízágyút is bevetettek az őket például tojással és krumplival dobáló gazdákkal szemben.

Kezd eldurvulni a gazdatüntetés

Fotó: AFP

Gazdatüntetés: Orbán Viktor is megszólalt

A tiltakozás nem előzmény nélküli, az elégedetlenség középpontjában az Európai Unió agrárpolitikájának jövője állt. Szerintük az eddigi engedmények nem elegendők, és valódi irányváltásra van szükség. A gazdák attól tartanak, hogy megvalósul az Európai Bizottság terve, és a 2027 utáni uniós költségvetési ciklusban jelentősen csökken a mezőgazdaságra jutó források nagysága. Eközben viszont a termelési költségek emelkednek, a környezetvédelmi és adminisztratív terhek pedig tovább nőnek. Komoly feszültséget okoznak a szabadkereskedelmi megállapodások, mindenekelőtt az EU–Mercosur-egyezmény, valamint az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import piaci hatásai. Ezek pedig – mivel az unióba áramló termékeket nem az EU szigorú környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályainak megfelelve termelik meg – olcsóbbak tudnak lenni az uniós gazdálkodók terményeinél. Hosszabb távon pedig ez az európai mezőgazdaság és az élelmiszer-biztonság megszűnését jelentené – állítják a tiltakozók.

A tüntetésen magyar gazdák is részt vesznek, és a magyar kormány egyértelműen kiállt mellettük. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben úgy fogalmazott: a gazdáknak „100 százalékig igazuk van”. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a Mercosur-megállapodás súlyos veszélyeire. A miniszterelnök szerint ez ellehetetlenítené az európai gazdák versenyképességét, és hosszú távon Európa élelmezésbiztonságát is kockára tenné.