Döcög a generációváltás az uniós agráriumban – itt vannak az okok

Az EU Közös Agrárpolitikai (KAP) hálózatának 2025-ös értékelése szerint az agráriumba belépő fiatal termelők számára az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a finanszírozáshoz való hozzáférés jelenti. A generációváltáshoz a föld megléte önmagában nem elegendő, hiszen egy gazdaság létrehozása vagy bővítése jelentős tőkét igényel, amelyhez sok pályakezdő nehezen jut hozzá. Az ágazatra jellemző ingadozó jövedelmek miatt a hitelezők óvatosak, így az új szereplőknek kevés lehetőségük marad föld, gépek vagy korszerű technológiák beszerzésére.
Az unió generációváltási stratégiája kiemelten kezeli a pénzügyi hozzáférést, mint a fiatal gazdák belépését és hosszú távú megmaradását segítő tényezőt. A program célja a pénzügyi eszközök, garanciák és beruházási támogatások fejlesztése, amelyek csökkenthetik az új gazdálkodók előtt álló akadályokat.
A hitelhez jutás alapvetően meghatározza, kik képesek belépni az ágazatba, és hogyan fejlődhetnek a gazdaságok.
Ha a finanszírozás korlátozott vagy túl költséges, az innováció és a megújulás lehetőségei beszűkülnek. Az európai fiatal gazdákra inkább az a jellemző, hogy kisebb üzemeket irányítanak, miközben adósságrátájuk magasabb az idősebb termelőkéhez képest. Sokuk nem tudja teljesíteni a bankok által előírt hagyományos fedezeti követelményeket, ezért inkább családi támogatásra vagy rövid távú megoldásokra támaszkodnak. Ez a korlátozott pénzügyi hozzáférés pedig visszafogja a fenntartható technológiákba történő beruházásokat, és hátráltatja a vidéki térségek fejlődését.
A generációváltás sem megy pénz nélkül
Az EU KAP Hálózat idén is feltérképezte a tagállamokban alkalmazott pénzügyi eszközöket. Javítják a megfizethetőség feltételeit, és mérséklik a kockázatokat az állami garanciarendszerek, amelyek a kockázatot a kormány és a bankok között osztják meg, a mezőgazdasági befektetési bankok és alacsonyabb kamatozású hitelalapok, valamint köz- és magánforrásokat ötvöző konstrukciók. Emellett megjelentek a környezetvédelmi gyakorlatokhoz kötött zöld hitelek is. Ezek az eszközök célzottan teszik elérhetőbbé a finanszírozást.
Az uniós stratégia része a Fiatal Gazdák Induló Csomagja (Young Farmers’ Starter Pack), amely pénzügyi támogatást, képzést és tanácsadást egyesít, valamint az uniós és nemzeti garanciarendszerek bővítése a hitelköltségek mérséklésére. A 2027 utáni KAP keretében külön hitel- és beruházási programok indulnak
- a gazdaságalapítás,
- a földvásárlás és
- az innováció
támogatására. Az Európai Beruházási Bank Csoport testre szabott pénzügyi eszközöket kínál a vidéki fejlesztésekhez, valamint a pénzügyi hozzáférés nyomon követése az Európai Szemeszter folyamatában. A kapacitásépítés és a pénzügyi ismeretek fejlesztése segíti a fiatal gazdákat üzleti tervek készítésében és a rendelkezésre álló eszközök hatékony használatában.
A stratégia átfogó célja, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek mellett az új belépők világosabb és biztonságosabb úton juthatnak hozzá a szükséges tőkéhez, hogy hosszú távon fenntartható gazdaságokat építhessenek.
Jó cél, hibás stratégia
Az EU mezőgazdasági és halászati tanács nemrég tárgyalt a generációs megújulás stratégiáról is. Ez a magyar kormány által is kiemelten fontosként kezelt terület, hiszen a gazdatársadalom elöregedése minden tagállamban, így Magyarországon is egyre égetőbb probléma. A magyar álláspont szerint is fontos a finanszírozás javítása, valamint a földhöz és a tudáshoz jutás könnyítése. A részletekkel kapcsolatban azonban vannak kifogásai Magyarországnak.
Így például a magyar kormány ellenzi, hogy a jövedelemtámogatások 6 százalékát kötelezően generációváltásra kellene fordítani.
Ez nem reális elvárás, főleg úgy, hogy a KAP-források csökkentése is a bizottsági javaslat része. Magyarország elutasítja azt is, hogy a nyugdíjban részesülő gazdákat megfosztanák az alaptámogatástól. A hazai érvek szerint nem ilyen radikális intézkedéssel kellene kierőszakolni a generációváltást, viszont még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gazdaságátadás támogatására.