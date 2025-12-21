Döcög a generációváltás az uniós agráriumban – itt vannak az okok

Az EU Közös Agrárpolitikai (KAP) hálózatának 2025-ös értékelése szerint az agráriumba belépő fiatal termelők számára az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a finanszírozáshoz való hozzáférés jelenti. A generációváltáshoz a föld megléte önmagában nem elegendő, hiszen egy gazdaság létrehozása vagy bővítése jelentős tőkét igényel, amelyhez sok pályakezdő nehezen jut hozzá. Az ágazatra jellemző ingadozó jövedelmek miatt a hitelezők óvatosak, így az új szereplőknek kevés lehetőségük marad föld, gépek vagy korszerű technológiák beszerzésére.

Akadozik a generációváltás az EU-ban / Fotó: PETER GERCKE / DPA

Az unió generációváltási stratégiája kiemelten kezeli a pénzügyi hozzáférést, mint a fiatal gazdák belépését és hosszú távú megmaradását segítő tényezőt. A program célja a pénzügyi eszközök, garanciák és beruházási támogatások fejlesztése, amelyek csökkenthetik az új gazdálkodók előtt álló akadályokat.

A hitelhez jutás alapvetően meghatározza, kik képesek belépni az ágazatba, és hogyan fejlődhetnek a gazdaságok.

Ha a finanszírozás korlátozott vagy túl költséges, az innováció és a megújulás lehetőségei beszűkülnek. Az európai fiatal gazdákra inkább az a jellemző, hogy kisebb üzemeket irányítanak, miközben adósságrátájuk magasabb az idősebb termelőkéhez képest. Sokuk nem tudja teljesíteni a bankok által előírt hagyományos fedezeti követelményeket, ezért inkább családi támogatásra vagy rövid távú megoldásokra támaszkodnak. Ez a korlátozott pénzügyi hozzáférés pedig visszafogja a fenntartható technológiákba történő beruházásokat, és hátráltatja a vidéki térségek fejlődését.

A generációváltás sem megy pénz nélkül

Az EU KAP Hálózat idén is feltérképezte a tagállamokban alkalmazott pénzügyi eszközöket. Javítják a megfizethetőség feltételeit, és mérséklik a kockázatokat az állami garanciarendszerek, amelyek a kockázatot a kormány és a bankok között osztják meg, a mezőgazdasági befektetési bankok és alacsonyabb kamatozású hitelalapok, valamint köz- és magánforrásokat ötvöző konstrukciók. Emellett megjelentek a környezetvédelmi gyakorlatokhoz kötött zöld hitelek is. Ezek az eszközök célzottan teszik elérhetőbbé a finanszírozást.