Geopolitikai atombomba: Kína megnyitotta a legnagyobb szabadkereskedelmi kikötőjét

Nem éppen gördülékeny kezdet után Kína végre megnyitotta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi kikötőjét a Dél-kínai-tenger egyik trópusi szigetén. A spanyol Elmundo tudósítása szerint az ázsiai nagyhatalom nem titkolt célja a hainani óriási kirakodóállomás létrehozásával, hogy a Belgium méretű tartományt egy elsőrangú logisztikai és kereskedelmi platformmá léptessék elő.

Hainan szigete a vitatott Dél-kínai-tengeren fekszik. / Forrás: Inquirer

A hainani kikötő lehet Kína új kapuja a világra

„Alakítsák a szabadkereskedelmi kikötőt Kína új kapujává a világ felé” ‒ mondta a tartományi vezetőknek He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes a csütörtöki megnyitón. Hangsúlyozta, hogy Hainant olyan vámmentes övezetté kell tenni, amely ösztönzi a külföldi befektetéseket. Ez utóbbi különösen sürgető, hiszen a közvetlen külföldi beruházások 2025 első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.

Az kínai Xinhua hírügynökség közlése szerint az indulás napján több mint 5 milliárd jüan ‒ mintegy 605 millió euró ‒ értékben bonyolítottak vámmentes importot, főként

nyersolajat,

orvosi berendezéseket

és repülőgépipari anyagokat

behajózva.

Ingatlanpiaci spekuláció és korrupció hátráltatta a kínai óriásprojektet

Hainan gazdasága hagyományosan a gumira, rizsre és halászatra épült, és sokáig elhanyagolt tartomány volt, mígnem 1988-ban Teng Hsziao-ping, a Kínai Népköztársaság egykori vezetője gazdasági különleges övezetté nyilvánította. A cél az volt, hogy Sencsenhez hasonló pénzügyi központtá váljon, de az ingatlanpiaci spekuláció és korrupció jó időre megakasztotta a fejlődést. Csak 2020-ban, Hszi Csin-ping vezetése alatt kapott új lendületet a projekt, adókedvezményekkel, vámmentességgel és kísérleti liberalizációs programokkal ösztönözték a befektetéseket.

A sziget eddig már több olyan nagy multinacionális céget vonzott be mint például

a Deloitte,

a COSCO Shipping,

a General Electric,

a PwC, vagy

a Qualcomm,

de az orosz milliárdosokat kedvelt befektetési célpontja is.

Impozáns számokat hoz az utóbbi években a sziget, de még mindig messze le van maradva Hongkongtól

2020 és 2024 között Hainan több külföldi befektetést vonzott, mint az előző 32 évben összesen. A GDP 2024-ben 113 milliárd dollár volt, ami egy közepes méretű ország gazdaságának felel meg, de még mindig messze elmarad Hongkong 407 milliárd dolláros teljesítményétől.