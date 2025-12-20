Geopolitikai atombomba: Kína megnyitotta a legnagyobb szabadkereskedelmi kikötőjét

Nem éppen gördülékeny kezdet után Kína végre megnyitotta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi kikötőjét a Dél-kínai-tenger egyik trópusi szigetén. A spanyol Elmundo tudósítása szerint az ázsiai nagyhatalom nem titkolt célja a hainani óriási kirakodóállomás létrehozásával, hogy a Belgium méretű tartományt egy elsőrangú logisztikai és kereskedelmi platformmá léptessék elő.
A hainani kikötő lehet Kína új kapuja a világra
„Alakítsák a szabadkereskedelmi kikötőt Kína új kapujává a világ felé” ‒ mondta a tartományi vezetőknek He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes a csütörtöki megnyitón. Hangsúlyozta, hogy Hainant olyan vámmentes övezetté kell tenni, amely ösztönzi a külföldi befektetéseket. Ez utóbbi különösen sürgető, hiszen a közvetlen külföldi beruházások 2025 első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.
Az kínai Xinhua hírügynökség közlése szerint az indulás napján több mint 5 milliárd jüan ‒ mintegy 605 millió euró ‒ értékben bonyolítottak vámmentes importot, főként
- nyersolajat,
- orvosi berendezéseket
- és repülőgépipari anyagokat
behajózva.
Ingatlanpiaci spekuláció és korrupció hátráltatta a kínai óriásprojektet
Hainan gazdasága hagyományosan a gumira, rizsre és halászatra épült, és sokáig elhanyagolt tartomány volt, mígnem 1988-ban Teng Hsziao-ping, a Kínai Népköztársaság egykori vezetője gazdasági különleges övezetté nyilvánította. A cél az volt, hogy Sencsenhez hasonló pénzügyi központtá váljon, de az ingatlanpiaci spekuláció és korrupció jó időre megakasztotta a fejlődést. Csak 2020-ban, Hszi Csin-ping vezetése alatt kapott új lendületet a projekt, adókedvezményekkel, vámmentességgel és kísérleti liberalizációs programokkal ösztönözték a befektetéseket.
A sziget eddig már több olyan nagy multinacionális céget vonzott be mint például
- a Deloitte,
- a COSCO Shipping,
- a General Electric,
- a PwC, vagy
- a Qualcomm,
de az orosz milliárdosokat kedvelt befektetési célpontja is.
Impozáns számokat hoz az utóbbi években a sziget, de még mindig messze le van maradva Hongkongtól
2020 és 2024 között Hainan több külföldi befektetést vonzott, mint az előző 32 évben összesen. A GDP 2024-ben 113 milliárd dollár volt, ami egy közepes méretű ország gazdaságának felel meg, de még mindig messze elmarad Hongkong 407 milliárd dolláros teljesítményétől.
Ugyanakkor a pénzügyi infrastruktúra ‒ bankok, tőzsdék, befektetési cégek ‒ még mindig eléggé gyerekcipőben jár. Az újonnan bevezetett adórendszer 15 százalékos társasági adót kínál a kikötőben működő cégeknek, ami jelentősen csökkenti az adóterheket és növeli a befektetési vonzerőt is.
Kínai döntéshozók egyúttal stratégiai célként jelölték meg a helyi gyártás megerősítését, különösen a zöldenergia és a csúcstechnológia területén. További céljuk nagyobb hozzáférést biztosítani a külföldi cégeknek, mint ami a szárazföldi Kínában elérhető.
Többek nem nézik jó szemmel Kína Dél-kínai-tengeri nyomulását
Végül fontos megjegyezni, hogy Hainan földrajzi elhelyezkedése kulcsfontosságú, hiszen az ázsiai és indiai-óceáni tengeri útvonalak csomópontján, ám egyúttal a Dél-kínai-tenger vitatott térségében fekszik.
A terület kapcsán a geopolitikai feszültségeket jól jellemzi az a tavaly nyári incidens, amikor összeütközött egy kínai és Fülöp-szigeteki hajó. Az incidens a Fülöp-szigeteki parti őrség közlése szerint a Spratly-szigetcsoporthoz tartozó Sabina-zátonynál történt. Peking és Manila egymást hibáztatták a történtekért.
Az eset kapcsán nem jelentettek áldozatokról, sérültekről.
"A kínai parti őrség veszélyes manővereket hajtott végre annak ellenére, hogy nem provokálták" - mondta a Fülöp-szigeteki parti őrség egyik szóvivője. Beszámolója szerint egy kínai hajó háromszor is nekiütközött a Fülöp-szigeteki Teresa Magbanua nevű hajónak, komoly károkat okozva.
Kína ezzel szemben azt állította, hogy a felelősség teljességgel a Fülöp-szigeteket terheli. A Teresa Magbanuát szakszerűtlenül irányították, és "veszélyes módon" ütközött a kínai hajóval – közölte a kínai parti őrség.
A két ország közti feszültség abból adódik, hogy Peking az energiaforrásokban és halban gazdag, stratégiai fontosságú terület szinte egészét magának követeli, de a Fülöp-szigetek – akárcsak
- Vietnám,
- Malajzia
- és Brunei
– is igényt tart bizonyos területrészekre. Arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államok is fokozódó aggodalommal figyeli Kína terjeszkedését a Dél-kínai-tengeren.