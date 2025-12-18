Egyre optimistábban látják a jövőt a fogyasztók és a vállalatok is

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint decemberben az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai érdemben javultak novemberhez képest. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal, tizennyolc havi csúcsára emelkedett. Ugyanakkor a cégek foglalkoztatási hajlandósága enyhén romlott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás pedig stagnált az előző hónaphoz képest. A válaszadó cégek az első téli hónapban a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát kissé romlónak ítélték.

Forrás: GKI

GKI: Az ipari index utoljára huszonegy hónapja volt ilyen magas

A GKI üzleti bizalmi indexe – a novemberi döccenő után – decemberben 2 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Ez is tizennyolc havi csúcsot jelent. Ebben a hónapban

az ipari bizalmi index számottevően, csaknem 4 ponttal növekedett, miközben

a kereskedelmi és a szolgáltatói index gyakorlatilag nem változott,

az építőipari mutató pedig csaknem 4 ponttal csökkent.

Az ipari index utoljára huszonegy hónapja volt ilyen magas. A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor, kéthavi emelkedés után, az előző felméréshez képest enyhén csökkent. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 13 százaléka szűkítené azt.

Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága decemberben enyhén romlott az előző megkérdezéshez képest. Továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, míg a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

5 ponttal nőtt a fogyasztói bizalmi index értéke

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, három havi stagnálás után, novemberben némileg emelkedett a megelőző felméréshez képest, majd e mutató decemberben alig változott. A következő három hónapban a cégek 29 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9 százaléka készül.