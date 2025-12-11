Egy káprázatos görög szigetre keresnek munkaerőt, ahol a szállást, sőt az étkezést is biztosítják

A Kükládok szigetcsoporthoz tartozó Szíroszon rengeteg kóbor macska él, a Syros Cats pedig adományozók és önkéntesek támogatásával próbál segíteni a hontalan állatokon. A programban részt vevő önkéntesek a menhelyen és az azon kívül élő macskákat etetik, segítenek az orvosi ellátásukban, elvégzik a létesítmény körüli teendőket, és felkészítik a kölyökmacskákat az örökbefogadásra. Az állásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 25 éves, beutazhat a görög szigetre, és van némi tapasztalata a macskákkal – írta a Reisereporter.

Egy káprázatos görög szigetre, Szantorini szomszédjába toborozzák a lelkes macskaimádókat

Görögország évtizedek óta az egyik legkedveltebb turista célpont. Közel 6000 szigettel rendelkezik, de ebből mindössze pár száz lakott csak. Bár Szírosz „a Kükládok fővárosának” számít – a sziget nyüzsgő kikötővárosa, Ermúpoli a szigetcsoport közigazgatási központja –, továbbra is rejtett gyöngyszem az utazók számára - számolt be róla a Turizmus.com. A szigeten a városias hangulat keveredik a békés tájjal, és itt a Kükládok más tagjaival, például Mykonosszal vagy Szantorinivel ellentétben nem a turizmusról szól minden.

A sikeres jelentkezők az idejük fennmaradó részében felfedezhetik a szigetet, amely mindössze 84 négyzetkilométer nagyságú. Az önkéntesek csapata időről időre négytagú, akik a világ minden tájáról érkeznek és egy közös lakásban kapnak helyet, külön hálószobákkal. A minimum egy hónapos turnusokra 2026-ra sajnos már az összes hely betelt, de 2027-re még lehet jelentkezni.