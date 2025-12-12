Új fapados vonattársaság indul, ami minden eddiginél megfizethetőbbé teheti az európai utazást

A GoVolta olcsó jegyeket, garantált ülőhelyet, sőt olyan városlátogató csomagokat is ígér, amelyek a vonatjegyet és a szálláshelyet is magukban foglalják majd. A társaság vonatain körülbelül 820 ülőhely lesz 11 kocsiban. Az utasok két jegyosztály közül választhatnak: turista és komfort. Ez utóbbi csendesebb környezetet és tágasabb üléseket ígér. A járműveken egy étkezőkocsi is helyet kap majd, ahol meleg és hideg italokat és könnyű ételeket szolgálnak fel. A jegyek két darab kézipoggyászt tartalmaznak, míg a nagyobb vagy kiegészítő poggyászok külön foglalhatók – számolt be róla az Euronews.

A GoVolta vonatai minden eddiginél megfizethetőbbé tehetik az európai utazást. (illusztráció) Fotó: Marcel Rommens / Shutterstock

Jelenleg a márciusi Amszterdam–Hamburg jegyek a Deutsche Bahn ICE vonatain 34 és 59 euró között mozognak, és több átszállással járnak. Az ülésfoglalás pedig további 5,70 euróba kerül. Ezzel szemben a GoVolta ugyanerre az útra, átszállás nélkül az első 100 jegyét mindössze 10 euróért (3.800 forint) kínálja, míg a promóción kívüli a jegyáraik átlagosan 30 euró (11.500 forint) körül alakulnak.

A fapados startup alacsony árai azonban kompromisszummal is járnak: a vonatok ugyanis maximum 160 km/h sebességgel képesek menni, ami sokkal kevesebb, mint az ICE és az Eurostar szerelvények potenciális 300 km/h sebessége. Ez azt jelenti, hogy az utazási idő körülbelül egy órával lesz hosszabb Amszterdam és Berlin között, míg a párizsi út akár kétszer annyi ideig is eltarthat, mint az Eurostar vonatokkal.

Egyébiránt a GoVolta kimondott célja, hogy felvegye a versenyt az olcsó légitársaságokkal, fenntarthatóbb utazást kínálva. Ezzel a vállalat a holland-belga startup, az European Sleeper nyomdokaiba lép, amely 2023-ban kezdte meg a megfizethető éjszakai vonatoztatást. Míg Franciaországban a Ouigo, Spanyolországban az Avlo, az Egyesült Királyságban pedig a Lumo jelent kihívást a nemzeti vasúttársaságok és a fapados légitársaságok monopóliumával szemben.