Elképesztő pazarlás: tűzifa lesz a világ legnagyobb faépületéből

Az oszakai The Grand Ring nagy részét tűzifának fogják felhasználni – nyilatkozta a Dezeennek az építésze, Sou Fujimoto. A The Grand Ring bontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg, míg a lebontott rész faanyagát többségében elégetik.

A The Grand Ring az Expo fő közlekedési útvonalaként szolgált, valamint a látogatóknak biztosított menedéket az eső, a szél és a nap elől. Fotó: VCG / Visual China Group

A kör alakú, két kilométer kerületű és 700 méter átmérőjű létesítmény az Expón részt vevő 150 ország egységét volt hivatott szimbolizálni. A szerkezet pedig még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ legnagyobb fa építménye.

Fotó: VCG / Visual China Group

Noha a hatóságok még nem erősítették meg a The Grand Ring faanyagának jövőjét, de a tervező, Fujimoto arra számít, hogy akár a 70 százalékát is elégethetik.

„Sajnos mostanra szinte teljesen eldőlt, hogy csak a 10 százalékot, 200 métert tartanak meg, a többit pedig lebontják. A faanyag kb. 20 százalékát építik be máshol, de a 70 százalékból, legalábbis amennyire én hallottam, tűzifa lesz” – nyilatkozta az építész.

Mindezt annak ellenére, hogy a kiállítás szervezői az Expo fenntarthatósági cselekvési tervében még az építőanyagok „lehető legnagyobb mértékű” újrafelhasználására kötelezték el magukat.

Fujimoto szerint

a The Grand Ring akár 100 évig is állhatna némi átalakítással és megfelelő karbantartással,

ráadásul azért is kár érte, mert az épület szerkezete a moduláris modern építési módszereket ötvözi a hagyományos japán technikákkal. Ez a módszer pedig lehetővé teszi a sérült vagy időjárásnak kitett darabok egyszerű eltávolítását és cseréjét, sőt a szerkezet szétszerelését és újjáépítését is egy másik helyszínen.

Az építész elmondása szerint, bár tudta, hogy az oszakai hatóságok csak ideiglenesnek szánták az Expo helyszínét, mégis remélte, hogy a Grand Ring ilyen módon történő megtervezésével megőrizhető. „A kezdetektől fogva hittem, hogy ha az Expo sikeres lesz, akkor a The Grand Ring hosszabb ideig megmaradhat, akár csak az Eiffel-torony" – nyilatkozta Fujimoto.