1300 kg kivont élelmiszer a nagy gyrosrazzia eredménye – mennyi problémásat fogyaszthattunk eddig?

Megvan az eredménye annak az országos ellenőrzésnek, amit Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az elmúlt hetekben végeztek a gyrost árusító büfékben és éttermekben. A szakemberek 350 vendéglátóegységet ellenőriztek, számos higiéniai hiányosságot találtak, 85 esetben indítottak eljárást, valamint több mint 17 millió forint értékben szabtak ki bírságot eddig, azonban több eljárás még folyamatban van.
Az országos vizsgálat elrendelésére a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok alapján került sor, miként az Origo arról beszámolt, a gyorsellenőrzés november első felében indult. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzései alapján végzett, most közzétett összesítés szerint súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Ezeknél az egységeknél többek között túlzott zsúfoltságot, valamint erősen szennyezett hűtő- és munkafelületeket találtak. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak: a vizsgált létesítmények 17 százalékáalk%-ában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket. Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogramm mennyiségben nyomonkövethetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból.

gyros, illusztráció, higiénia
Komoly higiéniai hiányosságokat tárt fel a gyrosozók gyorsellenőrzése (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Rémisztő higiéniai hiányosságokat tártak fel az ellenőrzések

A leggyakrabban előforduló problémák (az esetek 35 százalékában) a higiéniai előírások nem megfelelő betartásából adódtak. Tipikus hiányosságok voltak a következők:

  • nem biztosítottak megfelelő kézmosási lehetőséget; 
  • hiányzott a kézfertőtlenítő;

Gyakran előfordult az is, hogy az egységek nem rendelkeztek külön előkészítő helyiséggel, vagy annak mérete nem volt elegendő a biztonságos munkavégzéshez. Ennek ellenére sok helyen saját nyársat készítettek, illetve tisztítatlan zöldségeket használtak fel. 

Mindez ahhoz vezetett, hogy az eszközök keveredtek a nyers húsok és a kész ételek előkészítése során. Több esetben a fertőtlenítő hatású mosogatószer sem állt rendelkezésre.

A dolgozók 24 százaléka nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, az alapanyagok és a készételek nyomonkövetése pedig az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosított.

Súlyos higiéniai hiányosságokat találtak az ellenőrzött egységek egy részében az ellenőrök
Fotó: NKFH

Ezért fontosak a rendszeres ellenőrzések

Az országos ellenőrzés célja a fogyasztók védelme és az élelmiszerbiztonsági kockázatok csökkentése volt.

 A higiéniai hiányosságok komoly egészségügyi veszélyeket hordoznak, a nem nyomonkövethető alapanyagok pedig ellehetetlenítik a gyors reagálást egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma esetén. 

Emlékezetes: 2023-ban salmonellával fertőzött húst is találtak az ellenőrzések alkalmával.

Ezért az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ellenőrzései a jövőben is folyamatosak lesznek - jelzi a hatóság.

 

