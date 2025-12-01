1300 kg kivont élelmiszer a nagy gyrosrazzia eredménye – mennyi problémásat fogyaszthattunk eddig?

Az országos vizsgálat elrendelésére a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok alapján került sor, miként az Origo arról beszámolt, a gyorsellenőrzés november első felében indult. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzései alapján végzett, most közzétett összesítés szerint súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Ezeknél az egységeknél többek között túlzott zsúfoltságot, valamint erősen szennyezett hűtő- és munkafelületeket találtak. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak: a vizsgált létesítmények 17 százalékáalk%-ában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket. Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogramm mennyiségben nyomonkövethetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból.

Komoly higiéniai hiányosságokat tárt fel a gyrosozók gyorsellenőrzése (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rémisztő higiéniai hiányosságokat tártak fel az ellenőrzések

A leggyakrabban előforduló problémák (az esetek 35 százalékában) a higiéniai előírások nem megfelelő betartásából adódtak. Tipikus hiányosságok voltak a következők:

nem biztosítottak megfelelő kézmosási lehetőséget;

hiányzott a kézfertőtlenítő;

Gyakran előfordult az is, hogy az egységek nem rendelkeztek külön előkészítő helyiséggel, vagy annak mérete nem volt elegendő a biztonságos munkavégzéshez. Ennek ellenére sok helyen saját nyársat készítettek, illetve tisztítatlan zöldségeket használtak fel.

Mindez ahhoz vezetett, hogy az eszközök keveredtek a nyers húsok és a kész ételek előkészítése során. Több esetben a fertőtlenítő hatású mosogatószer sem állt rendelkezésre.

A dolgozók 24 százaléka nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, az alapanyagok és a készételek nyomonkövetése pedig az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosított.

Súlyos higiéniai hiányosságokat találtak az ellenőrzött egységek egy részében az ellenőrök

Fotó: NKFH

Ezért fontosak a rendszeres ellenőrzések

Az országos ellenőrzés célja a fogyasztók védelme és az élelmiszerbiztonsági kockázatok csökkentése volt.

A higiéniai hiányosságok komoly egészségügyi veszélyeket hordoznak, a nem nyomonkövethető alapanyagok pedig ellehetetlenítik a gyors reagálást egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma esetén.

Emlékezetes: 2023-ban salmonellával fertőzött húst is találtak az ellenőrzések alkalmával.