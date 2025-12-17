Itt a GVH válasza a magyar csomagapokalipszisre 

Hírlevél
33 perce
Intenzíven foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít.
Az Origo is beszámolt róla, hogy az elmúlt napokban panaszok tömege árasztotta el a közösségi oldalakat. Az elveszett küldemények, a működésképtelen automaták és az elérhetetlen futárok miatt dühösek az emberek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a DPD-károsultak több tízezres Facebook-csoportot hoztak létre, sőt fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult a magyar csomagküldő szolgálatoknál. Az elmúlt időszakban a GVH-hoz is több fogyasztói jelzés érkezett csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban.

Fotó: Origo

A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál és indokolt esetben eljárást indít. Abban az esetben, ha a konkrét ügyben nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak – írták a Versenyhatóság közleményében.

Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke elmondta: „Mi is érzékeltük a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés- és fogadás fennálló nehézségeit a karácsony előtti időszakban. Nincs elegendő. Törekszünk megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.”

A GVH célja, hogy feltérképezze a csomagküldés területén jelentkező problémákat és megoldásokat javasoljon azok kiküszöbölésére. A nemzeti versenyhatóság vizsgálja a piaci zavarok mögött meghúzódó okokat, illetve ezek fogyasztókra gyakorolt hatásait, jogsértés gyanúja esetén pedig határozottan beavatkozik a piaci folyamatokba. Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.

A GVH közleményében is felhívta az érintett piaci szereplők figyelmét a vonatkozó versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre- és tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására.

 

 

