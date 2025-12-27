Nem veszik a gyémántokat, zsugorodik a világ gyémánt-nagyhatalmának gazdasága

Hírlevél
2025-ben várhatóan csökken Botswana bruttó nemzeti összterméke, azaz GDP-je, mivel a gyémántpiac újra az erőteljes lassulás jeleit mutatja. A gyémánt a dél-afrikai ország legfontosabb exportcikke.
gyémántGDPBotswanabánya

Botswana gazdasága az idei évben várhatóan 0,9 százalékkal zsugorodik – közölte az ország pénzügyminisztere. A kedvezőtlen kilátások hátterében a gyémántpiac elhúzódó visszaesése áll, amely súlyosan érinti a dél-afrikai ország bevételeit.

Mining and livestock production remain the primary economic activities. Mining accounted for 34.2% of GDP and an estimated 79% of the value of Botswana's exports in 2000. Botswana has been referred to as the world's largest diamond producer in terms of the quality and grade of its diamonds. The country's growth is heavily dependent upon developments in the diamond industry, which in turn is affected by global economic conditions (Photo by Olivier Polet/Corbis via Getty Images), gyémánt
Nem veszik a gyémántokat, nehéz helyzetben van Botswana gazdasága (ilusztráció)
Fotó: Olivier Polet - Corbis / Corbis Historical / Corbis via Getty Images

Drámai visszaesés a világ legnagyobb gyémánttermelő országában

Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelője az érték alapján számolva, és az ágazat kulcsszerepet játszik a nemzetgazdaságban: 

a drágakövek adják az állami bevételek mintegy egyharmadát, valamint a devizabevételek közel háromnegyedét. 

A gazdasági nehézségek különösen az állami szolgáltatásokat sújtják.

A Semafor felidézi, hogy Duma Boko elnök hivatalba lépése előtt, tavaly év végén azt ígérte, hogy csökkenti Botswana gyémántoktól való függőségét. Ennek ellenére az ágazat továbbra is kiemelt jelentőségű maradt. A gaborone-i kormány jelenleg azon dolgozik, hogy többségi részesedést szerezzen a De Beers gyémántvállalatban: 

a terv szerint az állam az Anglo American tulajdonában lévő részvények megvásárlásával növelné jelenlegi, 15 százalékos részesedését.

Csakhogy az egyeztetések hosszú ideje tartanak, eredményre pedig ezidáig nem vezettek. Ha nem sikerül hamarosan megoldást találni Botswana pénzügyi kihívásaira, az régiós szinten is komoly gondokat okozhat.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben ez kockázatos lépés lehet. A De Beers feletti irányításért ráadásul nemcsak Botswana érdeklődik: Angola állami tulajdonú gyémánttermelő vállalata szintén többségi részesedés megszerzésére törekszik. Az ügyet bonyolítja, hogy a De Beers, mely történelmileg a globális gyémántipart megalapozó vállalat, mostanra jelentősen veszített teljesítményéből, értékéből – az Origón ebben a cikkben írtunk a vállalat körüli ügyekről.

Botswana gyémántexportja már 2024-ben lényegesen kisebb eredményt ért el (értéke 2 milliárd dollár volt), mint 2023-ban (3,6 milliárd dollár), vagy 2022-ben (5,7 milliárd dollár).

A dél-afrikai országban a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája található: miként megírtuk, a Karowe-bányát üzemeltető vállalat gigantikus ráfordítással bővítené a kitermelési helyszínt és növelné meg üzemelési időtartamát.

 

