Nem veszik a gyémántokat, zsugorodik a világ gyémánt-nagyhatalmának gazdasága

Botswana gazdasága az idei évben várhatóan 0,9 százalékkal zsugorodik – közölte az ország pénzügyminisztere. A kedvezőtlen kilátások hátterében a gyémántpiac elhúzódó visszaesése áll, amely súlyosan érinti a dél-afrikai ország bevételeit.

Nem veszik a gyémántokat, nehéz helyzetben van Botswana gazdasága (ilusztráció)

Fotó: Olivier Polet - Corbis / Corbis Historical / Corbis via Getty Images

Drámai visszaesés a világ legnagyobb gyémánttermelő országában

Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelője az érték alapján számolva, és az ágazat kulcsszerepet játszik a nemzetgazdaságban:

a drágakövek adják az állami bevételek mintegy egyharmadát, valamint a devizabevételek közel háromnegyedét.

A gazdasági nehézségek különösen az állami szolgáltatásokat sújtják.

A Semafor felidézi, hogy Duma Boko elnök hivatalba lépése előtt, tavaly év végén azt ígérte, hogy csökkenti Botswana gyémántoktól való függőségét. Ennek ellenére az ágazat továbbra is kiemelt jelentőségű maradt. A gaborone-i kormány jelenleg azon dolgozik, hogy többségi részesedést szerezzen a De Beers gyémántvállalatban:

a terv szerint az állam az Anglo American tulajdonában lévő részvények megvásárlásával növelné jelenlegi, 15 százalékos részesedését.

Csakhogy az egyeztetések hosszú ideje tartanak, eredményre pedig ezidáig nem vezettek. Ha nem sikerül hamarosan megoldást találni Botswana pénzügyi kihívásaira, az régiós szinten is komoly gondokat okozhat.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben ez kockázatos lépés lehet. A De Beers feletti irányításért ráadásul nemcsak Botswana érdeklődik: Angola állami tulajdonú gyémánttermelő vállalata szintén többségi részesedés megszerzésére törekszik. Az ügyet bonyolítja, hogy a De Beers, mely történelmileg a globális gyémántipart megalapozó vállalat, mostanra jelentősen veszített teljesítményéből, értékéből – az Origón ebben a cikkben írtunk a vállalat körüli ügyekről.

Botswana gyémántexportja már 2024-ben lényegesen kisebb eredményt ért el (értéke 2 milliárd dollár volt), mint 2023-ban (3,6 milliárd dollár), vagy 2022-ben (5,7 milliárd dollár).

A dél-afrikai országban a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája található: miként megírtuk, a Karowe-bányát üzemeltető vállalat gigantikus ráfordítással bővítené a kitermelési helyszínt és növelné meg üzemelési időtartamát.